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EarnНовостиСюжет в Mortal Kombat 11
Автор: Gamehag в May 18, 2019
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Сюжет в Mortal Kombat 11

Сюжет в Mortal Kombat 11

P.S. Я старался

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                                                                                                        Сюжетный Режим

Глава 1. Ближайшие родственники

Играем за Кесси Кейдж. Предстоит сразиться с Соней Блейд, Кабалом, Китаной и Лю Кангом. Самый эффективный прием на дальних дистанциях — «Сияющая нога в полете». Когда соперник приблизится — используйте апперкот.

Глава 2. Дрожь времени

Играем за Коталь Кана. Сражаться предстоит с Баракой, Скарлетт, Эрроном Блэком и Шао Каном. Ваш персонаж сильный, но медленный, поэтому у ваших быстрых противников будет преимущество в скорости. Наилучший прием — «Растерзывающий ягуар», который прекрасно работает как на ближних, так и на дальних дистанциях.

Глава 3. Шаолиньские монахи

В этой главе вы можете выбирать, за кого играть, Лю Кана или Кунг Лао. Вашими соперниками будут Скорпион, Джейд, Кунг Лао или Лю Канг и Герас. При игре за Кунг Лао наиболее эффективная тактика — использовать «Бросок шляпы» на дальних дистанциях и «Волчок» на ближних, чтобы отражать удары противника. А у Лю Канга самый лучший прием для ближних и средних дистанций называется «Велосипедный удар». На большом расстоянии используйте «Огненный шар».

Глава 4. Огонь и лед

Играем за Скорпиона или Саб-Зиро на ваш выбор. Вашими врагами будет Фрост, Сайракс, Нуб Сайбот и Сектор. У Скорпиона наиболее эффективный прием — «Копье», который притягивает противника с практически любой дистанции, после чего ему можно нанести удар в спину. За Саб-Зиро можно использовать «Ледяной шар», который заморозит противника. После этого можно ударить его «Полярным шквалом» или «Скольжением». Если для вас слишком сложно провести два приема подряд — замораживайте врага «Ледяным шаром» и бейте обычным ударом.

Глава 5. Раскрытые истины

Играем за Джейд. Ваши соперники — Джейд-ревенант, Ди`Вора, Коллектор и Коталь Кан. Наиболее эффективный и в то же время простой по исполнению прием Джейд — «Пылающий нитроудар ногой». Применять его стоит на ближней и средней дистанции. Отметим, что благодаря шесту, апперкот Джейд имеет больший радиус действия, чем у других бойцов.

Глава 6. Война у порога

Играем за Джонни Кейджа. Драться предстоит против молодого Джонни, Эррона Блэка, Сектора и Кано. На ближних и средних дистанциях отлично работает «Теневой удар ногой». Когда противник подойдет к вам в упор можно использовать фирменный прием Джонни под названием «Кулаком в пах», который парализует противника на пару секунд.

Глава 7. Совершеннолетие

Будем драться за Китану. Ваши противники — Скарлетт, Барака, Коллектор и Шао Кан. Всех соперников можно одолеть при помощи «Броска веера», который эффективен как на дальних, так и на ближних дистанциях.

Глава 8. Бойцовский клуб

Играем за Соню Блейд. Вам нужно одолеть Кабала, Эррона Блэка, Кано и Гераса. Самый простой и в то же время сильный удар Сони называется «По заднице». Он работает только на близком расстоянии, поэтому стремитесь постоянно сокращать дистанцию с противником. В дальнем бою можно использовать «Энергетические кольца», но они доступны только в двух последних сражениях.

Глава 9. Вся семья в сборе

В этой главе можно сражаться как за Джакса, так и за его дочь Джеки Бриггс (кроме предпоследнего сражения). Ваши соперники — Кабал, Джейд, Нуб Сайбот, престарелый Джакс и Цетрион. Если выберите Джеки, то применяйте «Выстрел шрапнелью», когда противник находится на расстоянии удара и «Бионический рывок», если он отошел подальше. При игре за Джакса используйте «Удар по земле», который нанесет урон противнику на близкой и средней дистанции.

Глава 10. В Ад и обратно

Снова играем за Скорпиона. Придется одолеть Ди`Вору, Скорпиона-призрака, Саб-Зиро и Рейдена. Тактика в первых двух сражениях такая же, как и в главе 4. В третьей и четвертой битве у вас появятся новые способности, среди которых «Дыхание демона» для близкого и среднего расстояние и «Адское пламя» для дальних дистанций.

Глава 11. Суровая реальность

Будем драться за Рейдена. Ваши противники — Лю Кан, Джакс, Герас, Фрост и Лю Кан-ревенант. На ближней дистанции используйте «Буревестник», на дальней — «Удар молнии».

Глава 12. Конец эпохи

Играем за Бога Огня Лю Канга. Вам нужно победить Китану, Кунг Лао, Цетрион и Кронику. В первых трех боях бросайте во врагов «Огненный шар», когда они далеко от вас и применяйте «Велосипедный удар», как только они подойдут близко. Финальное сражение сложно тем, что Кроника периодически призывает вместо себя союзников, которых тоже нужно одолеть. Использовать против нее «Велосипедный удар» бесполезно, атакуйте повелительницу времени «Драконьим ударом ногой в полете».

   
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