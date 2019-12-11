Обзор на игру Mega-Lo-Mania

В данном обзоре я расскажу вам об игре Mega-Lo-Mania для игровой приставки Sega Mega Drive. От разработчика Sensible Software. Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

Предыстория, сюжет: Действие игры происходит в вымышленной вселенной правят которой демиурги. За каждый мир между демиургами идёт война. И вот наконец то формируется новый мир и четверо демиургов вступают в бой за него. Кто победит? Решать вам...Геймплей: Игра Mega-Lo-Mania по жанру относится к нечастому для Сеги жанру RTS. Причем довольно специфического геймплея и довольно недооцененная игроками. После старта игры нам предлагают выбрать одного из четырех владык-демиургов за которого будем играть. На выбор имеются: SCARLET - агрессивная богиня командующая красными. OBERON - подлый и беспощадный владыка, командует жёлтыми. CAESAR - мстительный и непредсказуемый демиург, командует зелеными. MADCAP - хитрый и смертоносный космический торговец командующий синими. После того как мы выберем своего демиурга нам показывают первые три острова за которые мы будем сражаться либо с одним, либо сразу в двумя противниками. В зависимости от размера острова. Так же нам дают возможность выбрать точку размещения нашего стартового замка. Затем свой замок размещает противник. После чего с левой стороны экрана мы можем выбрать несколько разных опций. И посмотреть стартовый век цивилизации с которого будем стартовать. Всего секторов на каждом островке может быть до 16 клеток, а некоторые острова вообще архипелаги и использовать можно только летающую технику для атак. Или ракетную...Так же с левой стороны мы видим название острова и выбираем количество человек которых отправим на покорение этого островка суши всего до 98 человек. Как правило, по началу хватает 20 за глаза тем более при переходе из эпохи в эпоху прирастает еще по 100 человек населения. Далее стартуем саму игру.После чего появляемся на своем клочке суши на котором видим наш замок и наших людей. Весь интерфейс игры расположен с левой стороны. Там в виде разноцветных щитов показаны мы и наши противники. Нажимая на каждый из щитов мы можем запросить альянс с тем игроком, если он согласится то щиты объединяются цветами в шахматном стиле. С этого момента оба игрока будут атаковать третьего. Над щитами фигуркой человечка показана скорость течения времени в игре, его можно ускорять и замедлять. Левее от щитов располагаются иконки разных действий вроде сбора атакующей или защитной армии, и количество людей которые мы сможем распределять на те или иные действия. Например мы можем нажать на иконку лампочки и тут выбрать сколько людей будут заняты на исследовании той или иной технологии. Сами технологии могут быть атакующие или защитные. Начинаем мы с каменного века так что кроме палок и веток ничего нет, изобретаем те же копья и луки. Со временем технологии развиваются. Мы сможем исследовать даже расщепления ядра и изобрести ядерное оружие превращающее сразу всю клетку в выжженную и непригодную к жизни пустыню. Итоговыми исследованиями являются технологии будущего включая летающие тарелки. Но нужно не забывать назначать людей на оборону своего замка и изучать всяческие защитные системы иначе наш замок быстро разрушат и мы проиграем.Как и во всякой стратегии без ресурсов нам не обойтись. Для этого нужно захватывать новые сектора и строить там добывающие здания и назначать людей на добычу необходимых ресурсов. К примеру на те же начальные палки-копалки и луки нужны камни и кости, а вот на ядерные ракеты понадобится уран. Помните что если вы будете строить свой замок на новом секторе то все улучшения придётся проводить заново с самого начала.Кроме того стоит внимательно следить за состоянием наших построек и вовремя их ремонтировать. На крепости и зданиях у нас есть круглые слоты - в них мы сажаем нашу оборону. Если изучили к примеру лучников, то просто выбираем их и значком лука щёлкаем по этим слотам и сажаем в них лучников. Теперь у нас будет крепкая оборона. Нападение мы организовываем так же — изучаем нужную технологию нападения, например метательные копья. Затем выбираем значок копья и щёлкая по карте создаем копейщиков. Цель каждой партии — уничтожить замок врага и не дать разрушить свой. И таким образом захватывать кусок земли за куском. Пока не захватим весь мир. Хочу отметить что ИИ в игре довольно неплохой и играть против компьютера весьма интересно.Графика:В игре довольно приятная и весьма цветастая графика. Приятные фоны, разные локации мира на которых идут сражения. Довольно красиво нарисованные иконки и постройки, а так же наши бойцы.Музыка и звук:Музыка в игре хотя и однообразна, но не мешает и не надоедает. Играет там себе что-то на заднике и ладно.На этом я заканчиваю свой обзор, спасибо что дочитали до конца.Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи в захвате мира!