БЕСПЛАТНЫЕ В-БАКСЫ FORTNITE

Fortnite Battle Royale - компьютерная игра в жанре королевской битвы, разработанная студией People can fly совместно с Epic Games. Она находится в бесплатном доступе на всех платформах. Помимо королевской битвы, в игре есть PvE режим - Сражение с бурей, который в данный момент находится в раннем доступе. Сейчас она платная, но Epic Games обещает сделать её бесплатной, как только её разработка будет завершена

На первом уровне вам дадут костюм агента Банана ⬇️ и Майи - скин, для которого есть много улучшений и 4 миллиона комбинаций. Будем надеяться, что скоро добавят больше настраиваемых экипировок.

За двадцатый уровень мы получаем скин Здоровяка.

Далее идёт экипировка Дины Митт, для которой есть специальная эмоция в стиле комиксов.

Шестидесятый уровень даёт нам скин кота-качка Мистера Мяускулса.

На восьмидесятом уровне мы получаем Грёзу - девушку, которая может прыгать по земле на своём дельтаплане.

После неё идёт костюм Мидаса - агента с золотыми руками, который превращает в золото всё оружие и другие предметы.

Самый бесплатный и надёжный способ: за один сезон можно получить не более 300 в-баксов, значит за 3 сезона можно накопить 900 в-баксов, а в следующем получить ещё 100 и купить Battle pass. Загадочные монеты: в последнее время некоторым игрокам стали попадаться странные монеты, похожие на монеты опыта. Как правило, они выпадают в домике Карася или при разрушении картин и подобных предметов. Никто точно не знает, для чего они нужны, но по слухам, если найти такую монету и победить в битве, то можно получить 500 в-баксов. Сражение с бурей: в PvE-кампании можно получить в-баксы за ежедневный вход в игру и выполнение миссий. Правда, для этого придётся ее покупать. Розыгрыши ютуберов: конечно, шанс выиграть приз у видеоблогеров очень мал, ведь на разных каналах может быть 50000 - 300000 тысяч подписчиков, но всё же можно попробовать! Ну и конечно же, можно получить коды, наборы, в-баксы на сайте и в приложении Gamehag.

недавно начался двенадцатый сезон (второй сезон второй главы). Тематика сезона - совершенно секретно. Речь идёт о шпионах и секретных агентах. В игру добавили много новых локаций и косметических предметов - скинов, оберток, эмоций, дельтапланов и т.д. Также в игру добавили скин, который является секретной экипировкой боевого пропуска. Получить его можно, выполняя еженедельные испытания.Его стоимость, кстати, осталась прежней - 950 в-баксов (игровой валюты). Количество уровней тоже не изменилось, как было сто - так и осталось. А вот агенты боевого пропуска обрели шпионские стили.Новые локации принадлежат двум секретным корпорациям - Тени и Призраку, которые через несколько обновлений начнут активно соперничать друг с другом. Для каждого агента есть по два альтернативных стиля - белого Призрака и чёрной Тени. Также появилась звуки и информация о вертолетах, которые скоро появятся в игре. Пока не ясно, будут ли они вооружены пушками, но при таране они будут наносить довольно много урона игрокам и постройкам.Но чтобы купить купить Battle pass, необходимо отдать почти тысячу в-баксов. Конечно, не каждый готов заплатить 600 рублей за доступ к редким скинам. Также в игре есть starter pack, за который можно получить скин, кирку, рюкзак и 600 в-баксов. Но в боевом пропуске есть всего 300 бесплатных в-баксов, поэтому вам не хватит на пропуск, даже если вы купите starter pack. Однако, есть способы получить в-баксы бесплатно.Кстати, если у вас есть пропуск, то вы можете получить до 1500 в-баксов, а это значит, что вы и предметы сможете купить, и на пропуск следующего сезона вам хватит.Возможно, это не все способы получения в-баксов. Пишите, если знаете другие!