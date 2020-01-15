Бесплатные В-баксы Fortnite

Не знаете как получить В-баксы? На данный момент существует несколько способов и все они естественно бесплатные!
Тогда читай статью!
1 способ (Бесплатный боевой пропуск):
В игре помимо платного Боевого пропуска, существует ещё и бесплатный. В нем вы за 12
, 31
и 99
получаете по 100 В-баксов.
И за один сезон можно получить как вы уже могли по считать 300 В-баксов!
А также на протяжении всего сезона вместе с В-баксами вы будете получать различные бесплатные косметические предметы, это - кирки, обертки, рюкзаки, эмоции, смайлики и даже возможно скины, как это было на Новогодних испытаниях в конце 2019 года.
Если вы на протяжении 4 сезонов
будете получать бесплатные В-баксы,
то у вас накопится 1200 В-баксов,
на которые вы можете купить уже платный боевой пропуск
за 950 В-баксов (P.S В платном боевом пропуске вы за сезон максимум можете получить 1500 В-баксов)
P.S Сезоны в последнее время у Fortnite достаточно длинные и получить 100 уровень бесплатного боевого пропуска в последнее время стало довольно просто.
2 способ (сайт Gamehag):
Если вы не хотите играть на протяжении 4
сезонов без скинов,
то на Gamehag
вы можете заработать 6999 камней душ
и приобрести код на 1000 В-баксов,
затем активировать его и поздравляю
, теперь вы можете купить либо скины
, либо боевой пропуск за 950 В-баксов.
А также, если вам лень копить
так много камней душ
, то можете открывать кейсы fortnite
на этом же сайте Gamehag ( они стоят 300 и 500 камней душ и как утверждают сами пользователи в кейсах им довольно часто выпадает хороший товар, а это - различные эксклюзивные скины такие как Вондер, Хонор, Кирка минти и т.д)
P.S Камни душ очень быстро вы можете быстро получать в мобильном приложении, т.к задания на телефонах проще и призы там достаточно большие! Буквально за пару приложений вы можете получить около 1000 камней душ и обменять их либо на 2 кейса Fortnite за 500 камней душ, либо 3 кейса за 300 камней душ!
3 способ (Конкурсы/Розыгрыши у различных Ютуберов):
Да, я понимаю что выиграть у больших и популярных ютуберов
практически невозможно (маленький шанс)
, НО
он все же есть!
И тем более начинающие ютуберы
или стримеры
по фортнайту
тоже делают различные конкурсы
, так что вот у них у вас ОГРОМНЫЙ
шанс выиграть
и получить В-баксы.
4 способ (Компенсация):
Бывали такие случаи что в Fortnite происходили
довольно серьезные различные ошибки с игрой (баги)
и иногда Epic Games (разработчики игры)
выплачивали игрокам компенсацию
в виде В-баксов.Вот и все способы, которые на данный момент существуют! Думаю вам было полезно и интересно это прочитать!