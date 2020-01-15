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EarnНовостиБесплатные В-баксы Fortnite
Автор: Gamehag в January 15, 2020
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Бесплатные В-баксы Fortnite

Бесплатные В-баксы Fortnite

Не знаете как получить В-баксы?
Тогда читай статью!

На данный момент существует несколько способов и все они естественно бесплатные!

1 способ (Бесплатный боевой пропуск):

В игре помимо платного Боевого пропуска, существует ещё и бесплатный. В нем вы за 12, 31 и 99 получаете по 100 В-баксов.

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И за один сезон можно получить как вы уже могли по считать 300 В-баксов! 

А также на протяжении всего сезона вместе с В-баксами вы будете получать различные бесплатные косметические предметы, это - кирки, обертки, рюкзаки, эмоции, смайлики и даже возможно скины, как это было на Новогодних испытаниях в конце 2019 года.

Если вы на протяжении 4 сезонов будете получать бесплатные В-баксы, то у вас накопится 1200 В-баксов, на которые вы можете купить уже платный боевой пропуск за 950 В-баксов (P.S В платном боевом пропуске вы за сезон максимум можете получить 1500 В-баксов)

P.S Сезоны в последнее время у Fortnite достаточно длинные и получить 100 уровень бесплатного боевого пропуска в последнее время стало довольно просто.

2 способ (сайт Gamehag):

Если вы не хотите играть на протяжении 4 сезонов без скинов, то на Gamehag вы можете заработать 6999 камней душ и приобрести код на 1000 В-баксов, затем активировать его и поздравляю, теперь вы можете купить либо скины, либо боевой пропуск за 950 В-баксов.

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А также, если вам лень копить так много камней душ, то можете открывать кейсы fortnite на этом же сайте Gamehag ( они стоят 300 и 500 камней душ и как утверждают сами пользователи в кейсах им довольно часто выпадает хороший товар, а это - различные эксклюзивные скины такие как Вондер, Хонор, Кирка минти и т.д)

P.S Камни душ очень быстро вы можете быстро получать в мобильном приложении, т.к задания на телефонах проще и призы там достаточно большие! Буквально за пару приложений вы можете получить около 1000 камней душ и обменять их либо на 2 кейса Fortnite за 500 камней душ, либо 3 кейса за 300 камней душ!

3 способ (Конкурсы/Розыгрыши у различных Ютуберов):

Да, я понимаю что выиграть у больших и популярных ютуберов практически невозможно (маленький шанс), НО он все же есть! И тем более начинающие ютуберы или стримеры по фортнайту тоже делают различные конкурсы, так что вот у них у вас ОГРОМНЫЙ шанс выиграть и получить В-баксы.

4 способ (Компенсация):

Бывали такие случаи что в Fortnite происходили довольно серьезные различные ошибки с игрой (баги) и иногда Epic Games (разработчики игры) выплачивали игрокам компенсацию в виде В-баксов.

Вот и все способы, которые на данный момент существуют! Думаю вам было полезно и интересно это прочитать!
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Бесплатные В-баксы Fortnite