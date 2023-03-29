Секретное оружие в Dying light 2

4 февраля 2022 года вышла "Dying light 2: stay human". Игра, жанра выживания в зомби апокалипсисе с элементами паркура. Отличительной чертой этого проекта стал обширный открытый мир. Как и во многих "open world" проектах, в "Dying light 2" куча секретов, разбросанных по миру игры. В этой статье я разберу пути получения секретного оружия, их свойства и уникальность.
Примечание: Для получения большинства предметов из списка требуется прохождение сюжетного квеста "Вещание", после которого и стоит переходить к поискам. Пройдя сюжет полностью, добыть часть предметов невозможно из-за неизвестного бага.
Самое легкое в получении оружие находится в "Старом Вилледоре", район "Тринити".
Отправляемся в северную часть района (неподалеку от зараженной местности), где видим огороженное военное сооружение, в центре которого лежит футбольный мяч. Рядом находятся и футбольные ворота. Для получения катаны необходимо 6 раз забить мяч. После каждого гола нужно телепортироваться на базу миротворцев, оттуда перемещаемся на "Базар". Бежим до площадки и забиваем следующий гол. Если вы все сделали правильно, после шестого раза ворота заискрятся, а заветная катана появится под верхней балкой.
Уникальность данного клинка в его модификаторах. Все слоты забиты легендарными модами на искру, благодаря чему мы получаем огромный урон электричеством и шанс крита.
Отправляемся на крышу телебашни VNC, лифт на которую будет доступен после прохождения квеста "Вещание". Бежим к левой части крыши, вооружившись парапланом. Прыгаем и летим до крыши соседнего здания с антенной.
В этом здании 3 электрощита. Прыгаем вниз в разбитые стекла, находим их все и подсоединяем. Ориентиры к их нахождению - желтые доски. Около самого нижнего щита находится терминал для открытия двери в тайную комнату. Попав туда, бежим по правому коридору до спальни, садимся на кровать и ждем. Начнут появляться плюшевые мишки, спустя пару минут изменится логотип разработчиков на стене. Прямо под измененным логотипом появится чертеж пальца. Уникальность этого оружия в том, что Эйден будет уничтожать зомби воображаемым пистолетом из руки.
Для получения этих клинков нужно снова отправится на крышу здания с антенной, напротив телебашни. Забираемся на вентиляционную установку и летим на параплане до соседней крыши с оградой и деревьями.
Тут нас будет ждать NPC, после диалога с которым откроется ящик с заветным чертежом. Уникальность этих клинков в том, что они являются прямой отсылкой на "Клинки богомола" из игры "Cyberpunk 2077".
Данный скрытый предмет является самым сложным для получения. Во-первых, нужно открыть испытание, которое является отсылкой к игре "DOOM". Для этого требуется найти пять черных уточек, разбросанных по всей карте.
Всех собрав, отправляемся в телебашню и спускаемся на лифте до подвала. Идем в воду и плывем в левый коридор, он приведет нас к деревянной двери. Заходим в дверь и идем к следующему лифту. Едем на нулевой этаж. Приехав, оказываемся в большом помещении со столиками и электрощитами. Ставим на стол всех найденных уток. Теперь нужно составить пентаграмму из проводов (для этого достаточно взять провод, встать спиной к панели и идти к противоположному щиту). Если все было сделано правильно - в центре загорится пламя и появится дробовик. Используем его и попадаем на уровень, воссозданный из первой части "DOOM". Для получение нужного чертежа двигаемся по уровню до моста между кислотными бассейнами. Проходим по нему до конца, упираемся лицом в правую стенку и жмем кнопку взаимодействия, проходя вдоль стены. Так открывается тайный проход к комнате, в центре которой и лежит наш чертеж. Уникальностью данного оружия является его возможность поднимать врагов телекинезом.
Примечание: "Угасающая сила" - это отсылка на вселенную "Звездных Войн"
Находится на том же тайном уровне из "DOOM". В комнате с мостиком через кислотный бассейн идем к концу моста, поворачиваем налево и идем в угол комнаты. Чертеж лежит на ящике. Уникальность этого меча - его урон, который равен нулю.
Примечание: "меч госпожи" - это отсылка на "The Legend of Zelda"