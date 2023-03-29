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EarnНовостиСекретное оружие в Dying light 2
Автор: Gamehag в March 29, 2023
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Секретное оружие в Dying light 2

Секретное оружие в Dying light 2

4 февраля 2022 года вышла "Dying light 2: stay human". Игра, жанра выживания в зомби апокалипсисе с элементами паркура. Отличительной чертой этого проекта стал обширный открытый мир. Как и во многих "open world" проектах, в "Dying light 2" куча секретов, разбросанных по миру игры. В этой статье я разберу пути получения секретного оружия, их свойства и уникальность.

Примечание: Для получения большинства предметов из списка требуется прохождение сюжетного квеста "Вещание", после которого и стоит переходить к поискам. Пройдя сюжет полностью, добыть часть предметов невозможно из-за неизвестного бага.

"Шокер"

qBCG23BiE1aYDn23hghu4qo1nQC5oQ.png

Самое легкое в получении оружие находится в "Старом Вилледоре", район "Тринити".BP8jIJtEwvxXvMjSGUYLYWgTI18lEX.png

Отправляемся в северную часть района (неподалеку от зараженной местности), где видим огороженное  военное сооружение, в центре которого лежит футбольный мяч. Рядом находятся и футбольные ворота. Для получения катаны необходимо 6 раз забить мяч. После каждого гола нужно телепортироваться на базу миротворцев, оттуда перемещаемся на "Базар". Бежим до площадки и забиваем следующий гол. Если вы все сделали правильно, после шестого раза ворота заискрятся, а заветная катана появится под верхней балкой.

dq29kVog79jObRfgDFV7C7cet90JCi.pngУникальность данного клинка в его модификаторах. Все слоты забиты легендарными модами на искру, благодаря чему мы получаем огромный урон электричеством и шанс крита.

"Левый палец gloVa"

YNnPtdpAjvUPI1Lg0ieana8aggy468.png

Отправляемся на крышу телебашни VNC, лифт на которую будет доступен после прохождения квеста "Вещание". Бежим к левой части крыши, вооружившись парапланом. Прыгаем и летим до крыши соседнего здания с антенной.

YGTT7wQyfaFMUBWrCgU2BUQU546KV4.png

В этом здании 3 электрощита. Прыгаем вниз в разбитые стекла, находим их все и подсоединяем. Ориентиры к их нахождению - желтые доски. Около самого нижнего щита находится терминал для открытия двери в тайную комнату. Попав туда, бежим по правому коридору до спальни, садимся на кровать и ждем. Начнут появляться плюшевые мишки, спустя пару минут изменится логотип разработчиков на стене. Прямо под измененным логотипом появится чертеж пальца. Уникальность этого оружия в том, что Эйден будет уничтожать зомби воображаемым пистолетом из руки.

 

"Кибернетические руки 2177"

jD8Q082p70aWVdTQ62VT8sUTeWRS3y.png

Для получения этих клинков нужно снова отправится на крышу здания с антенной, напротив телебашни. Забираемся на вентиляционную установку и летим на параплане до соседней крыши с оградой и деревьями.

yVbNQd1ryzWWepmIqjMzqqnQQ7U66c.png

Тут нас будет ждать NPC, после диалога с которым откроется ящик с заветным чертежом. Уникальность этих клинков в том, что они являются прямой отсылкой на "Клинки богомола" из игры "Cyberpunk 2077".

"Угасающая сила"

5bfmvHsfBXaIriesAPCCcByyvztAgx.png

Данный скрытый предмет является самым сложным для получения. Во-первых, нужно открыть испытание, которое является отсылкой к игре "DOOM". Для этого требуется найти пять черных уточек, разбросанных по всей карте.

  1. Утка ждет нас на пересечении районов "Даунтаун" и "Уорф". Под мостом находится военная база, пробегаем ее до двух балок моста и прыгаем в воду. Под водой ждет машина, взломав багажник которой забираем нужный предмет. 
  2. Располагается на границе "Новообретённых Утраченных Земель" и "Лоуэр Дам Эйр". Аккуратно передвигаемся по границе, ибо она заражена химикатами, спасти нас могут только небольшие островки. Утка  лежит на железном цилиндре, напротив кирпичной башни.
  3. Находится на крыше телебашни. Бежим по металлической конструкции и прыгаем в разбитое окно этажом ниже. Тут стоит сейф (код - 666), забираем утку и идем дальше.
  4. На северо-западе района "Хаундфилд" следующая утка оказалась в начале химически зараженного леса. Ищем круг из обугленных костей, в центре забираем нужный предмет.
  5. Последняя птичка отдыхает в обсерватории. Идем к центру стены, цепляемся крюком-кошкой за фонарь, раскачиваемся и прыгаем на металлическую платформу. Далее цепляемся за фонарь выше и прыгаем на карниз правой смотровой башни. Утка внутри (рядом со свечами).

Всех собрав, отправляемся в телебашню и спускаемся на лифте до подвала. Идем в воду и плывем в левый коридор, он приведет нас к деревянной двери. Заходим в дверь и идем к следующему лифту. Едем на нулевой этаж. Приехав, оказываемся в большом помещении со столиками и электрощитами. Ставим на стол всех найденных уток. Теперь нужно составить пентаграмму из проводов (для этого достаточно взять провод, встать спиной к панели и идти к противоположному щиту). Если все было сделано правильно - в центре загорится пламя и появится дробовик. Используем его и попадаем на уровень, воссозданный из первой части "DOOM". Для получение нужного чертежа двигаемся по уровню до моста между кислотными бассейнами. Проходим по нему до конца, упираемся лицом в правую стенку и жмем кнопку взаимодействия, проходя вдоль стены. Так открывается тайный проход к комнате, в центре которой и лежит наш чертеж. Уникальностью данного оружия является его возможность поднимать врагов телекинезом.

Примечание: "Угасающая сила" - это отсылка на вселенную "Звездных Войн"

"Меч госпожи"

Находится на том же тайном уровне из "DOOM". В комнате с мостиком через кислотный бассейн идем к концу моста, поворачиваем налево и идем в угол комнаты. Чертеж лежит на ящике. Уникальность этого меча - его урон, который равен нулю.

Примечание: "меч госпожи" - это отсылка на "The Legend of Zelda"

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