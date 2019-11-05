Обзор на игру Day R Survival

В данном обзоре я расскажу вам об игре Day R Survival для мобильных телефонов. От разработчика tltGames. Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

Предыстория, сюжет: Все начинается с того что мы приходим в себя посреди улицы и совершенно ничегошеньки не помним. Вокруг нас совершенно пустынные улицы мертвого города и все выглядит так будто не так уж давно произошел апокалипсис. Что собственно так и есть... Мы поднимаемся и бредем в ближайший дом в поисках укрытия, воды и еды, а так же хоть каких то намеков на, то — что вообще происходит.Геймплей: Day R Survival это выживалка с открытым миром в пост-апокалиптическом сеттинге. Причем на мой взгляд лучшая на данный момент игра подобного рода для мобильных телефонов. Перед началом игры нам дают выбрать уровень сложности, а так же два дополнительных режима. Это режим ,,одна жизнь" и режим ,,онлайн". Ну и конечно опция обучения которую я настоятельно рекомендую включить. Постигать азы будет проще. Если выбрать игру с обычными режимами сложности, то мы будем играть как в обычную игру — противниками будут только компьютерные НПС и можно сохраняться (если конечно не установлен режим одной жизни). А вот если выбрать режим Онлайна то хотя мобы в игре, и будут сложными, а сохранятся быть нельзя, но зато весь мир будет заселен живыми игроками. Игра становится намного более интересной и увлекательной. Вы сможете не только взаимодействовать с другими игроками, но и общаться. Да и выживать будет попроще так как игроки смогут помочь и ресурсами и советом.И учтите что если вы начнете игру с компом то перейти в онлайн без создания нового профиля не сможете!После прохождения краткого обучения нам дают начальный квест и отпускают на все четыре стороны. Мы вольны делать что угодно и отправиться куда угодно. Основной целью игры кроме естественно выживания в открытом мире и развития своего персонажа является выполнение главных сюжетных квестов. Не стоит торопиться и бежать по нему до конца. Во-первых, в игре очень много интересного и вне главных квестов, а во вторых без хорошо развитого персонажа и без хорошей экипировки вы быстро погибните. Сначала стоит учесть что наш персонаж хочет есть, пить и спать. Если не решать эти потребности, то вы очень быстро умрете. Еду и воду можно находить обыскивая постройки на локациях, а можно добывать например охотой. А вот для того что бы отдыхать нужно сооружать хотя бы шалаш и костерок. Потом вы обзаведетесь и своим домом и походной кроватью, но пока сойдет и так.В игре реализована настоящая карта практически точно отображающая расположение всех более или менее крупных городов пост-советского периода. Перемещение по карте реализовано с умом. Во-первых, на скорость перемещения влияет ландшафт. По дорогам вы будете топать гораздо активнее чем по бездорожью и лесам. Про путешествия по горам или рекам и говорить нечего. Во вторых влияет транспорт. В игре можно обзавестись различными средствами передвижения от велосипеда до КРАЗА с атомным реактором вместо движка... Причем транспорт имеет свои характеристики, свою грузоподъемность и показатели атаки и защиты. А так же прожорливость в виде бензина. Топливо в игре отдельная ценность так как его мало, а машины жрут его немерено. Топливо делится на дизель и обычное. Тот же танк ,,кушает" дизель, а скажем волга обычный бензин. Единственным кто не кушает бензин, не считая плота и велосипеда — это Самосвал на атомном движке, но о нем в начале игры лучше не мечтать. Это самое топовое средство передвижения в игре так как хотя и медленное, но возит в кузове многие и многие тонны, а так же не требует заправки.Теперь немного о нашем персонаже. У нас имеется система перков-навыков, а так же дерево развития и прокачки крафта. С ростом уровня мы получаем и прокачиваем различные способности которые помогут нам в игре и дадут бонусы. А вот лесенки крафта прокачиваются только самим крафтом. То есть для того что бы открыть более крутые рецепты необходимо не только иметь соответствующий уровень персонажа, но и очень много раз скрафтить что-то из предыдущего рецепта. Крафт тут просто необходим на всех этапах. Конечно можно многим обеспечивать себя собирая и обыскивая дома и здания, но самое ценное вы сможете только скрафтить. Не считая оружия. Зато сомовую топовую броню из стали — запросто. Все ресурсы для крафта мы находим в зданиях либо собираем на охоте или рыбалке. Да, в данной игре реализованно почти все что можно делать в реальности. Можно рыбачить, собирать грибы, охотиться, мародёрствовать, воевать, строить и изобретать. И все это вполне легко делается без всякого доната и вливаний в игру реальных средств.Так же в игре просто невероятно огромное количество всяческого лута, снаряжений, оружия, боеприпасов и т.д Достаточно сказать например, что оружие тут, как и боеприпасы к нему целиком соответствуют реальным образцам, а тех же медикаментов более десятка. Очень пристальное внимание в игре отведено реализму. Нужно не только есть, пить и спать, но и например контролировать уровень радиации, бороться с кровотечениями или отравлениями. Защищаться от диких животных и выбирать наиболее безопасные области на карте мира и города наименее разрушенные атомными взрывами. И не забывайте о средствах защиты — разномастных противогазах и костюмах ОЗК. Всегда заботьтесь о том что бы у вас был запас воды и еды, делайте схроны и нычки с избытком припасов. Но помните что в игре реализована система смены времени суток и вся пища имеет свои сроки годности. Ну и конечно же оружие и снаряжение имеет свою прочность и износ. Но тут иголка и нитки вам в помощь)Графика: Графика в игре для мобильных телефонов просто шикарная. Художники проделали титаническую работу прорисовывая тысячи объектов. И пусть динамичных и активных сцен в игре не так много и игра больше похожа на настольную или текстовую.Музыка и звук: полностью соответствуют атмосфере и стилистике игры. Никаких нареканий не вызывает.На этом я заканчиваю свой обзор, спасибо что дочитали до конца. Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи!