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EarnНовостиКарты для тренировки CS:GO
Автор: Gamehag в December 26, 2019
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Карты для тренировки CS:GO

Карты для тренировки CS:GO

Встречайте мою очередную статью про CS:GO, где вы можете узнать для себя что-то новое и полезное! На этот раз темой будут полезные карты из мастерской, в коей-то мере топ 5 карт для тренировок.

     На всех картах из списка я лично тренировал свои навыки и продолжаю это делать по сей день. Очень важно быть всегда в форме, будь то матчмейкинг или серьезные Faceit или ESEA, а также повышать свой скилл в Counter Strike: Global Offensive.
     Прошу заметить, что в моем топе нет лучших или худших карт, они пронумерованы просто по порядку, а не по ценности. Каждая карта важна по своему, поэтому лучше подписаться на все в мастерской Steam, введя названия из статьи в поисковую строку.

1. training_aim_csgo2 от cardboard

ojeACQLxlkUgTbbtpFpBHLir3CNJ8X.jpg

     На этой карте я тренирую флики. Там нет никаких ботов, вам нужно лишь стрелять по точкам с разного расстояния. Присутствует панель настроек и панель с самим оружием напротив. После каждого выстрела наводитесь на крестик в центре, а далее шустренько наводитесь на яркую точку. Начинающим советую не спешить, а набирать скорость со временем, иначе вы не натренируете ничего.

2. Fast Aim / Reflex Training от yolokas

P65uVdb40KSvE87RtgpaLf5PW7Ilcb.jpg

     Если вы хотите оказаться машиной для убийств, эта карта для вас – оказавшись в центре, противники будут появляться случайно вокруг вас и падать в яму, если вы не успели отправить их на тот свет до этого.

3. Training Center 1.5c от ZooL

VlZ4Xa3mzslC8INJd3CRcRRYEeFj0S.jpg

     Одна из лучших карт по моему мнению. Кроме простого меню настроек, вас ждут немало режимов для тренировки аима, гранат или даже стрельбы в узкие места. Основное время вы будете проводить на подвижной платформе, вокруг которой спавнятся боты и имитации полевых условий, где боты появляются из-за разных препятствий.

4. Aim Botz - Training от uLLeticaL

fLk5wQzrp7pr9aLZyHwtXBij4vB3Uo.jpg

     Пожалуй, самая популярная карта для тренировки аима. В ней есть множество настроек, в которых нужно разобраться, но это того стоит. Помимо этого можно устраивать себе челленджи на время и бить рекорды про игроков. Эта карта обязательно должна быть у всех и рекомендую заниматься на ней хотя бы по 10-15 минут, понемногу тренируя USP-S/P2000, Glock, Deagle, M4A1-S/M4A4, AK-47 и AWP, если нужно.

5. Recoil Master - Spray Training от uLLeticaL

HCNHcIOdC2zyUTbUoqlu5aPxMZVBq2.jpg

     Важная карта для начинающих. На ней тренируется контроль спрея. Даже если у вас хорошо освоен теппинг, зажим очень важен на близких и средних дистанциях. Да, паттерны спрея на экране сверху есть не для всех оружий, а только основных, но зеленый кружок всегда покажет как правильно вести прицел для каждого оружия.

     Я, конечно, далеко не тренер и советы в данной теме это не мое. Однако скажу, что вы должны составить свою программу тренировки в зависимости от вашего свободного времени, выделенного на них.
     Если вы всерьез решили стать киберспортсменом, то тренировки займут не 10 и не 30 минут, как у рядовых игроков. Поэтому программа тренировки тоже важна для поддержания тонуса вашего скила. Благодаря регулярным тренировкам вы точно будете уверены в себе, а может быть и обретете те качества, которых раньше у вас не было.

     Несмотря на то, что в данный топ вошли только 5 карт, на просторах мастерской есть много творений, способных подготовить игроков к схватке, но обычно они узконаправленные. Например, это тренировка префаеров отдельных карт. Всех их может найти каждый желающий, посчитавший это для себя нужным. Я же рассказал только об основных картах, на которых сам тренируюсь.
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Карты для тренировки CS:GO