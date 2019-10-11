Тренировка прицела в CS:GO

Наводка (или же аим, прицеливание) важная часть игры. Без умения наводить свой прицел на противника вы не сможете хорошо играть. Тут я расскажу как тренировать свою наводку, от нуба до про! И еще дам пару карт для хорошей тренировки

Как открыть карту для тренировки?

Как открыть карту для тренировки?

Шаг 1.Все карты мы берем из мастерской, никакие файлы скачивать не надо. Что бы попасть в мастерскую поCS:GO проще всего зайти в библиотеку и найти сам CS:GO, а там уже будет "Мастерская"





Шаг 2.В поиске написать понравившийся вам карту и нажать ENTER или же нажать на значок лупы.







3. Перейти на карту и нажать "+ Подписаться". Затем у вас появится значок " В подписках".





3. Заходим в сам CS:GO, нажимаем "Играть", затем выбираем "Карты из мастерской", там уже выбираем нужную вам карту.







Вот и всё, осталось нажать на "Начать" и выбрать режим!







Дам еще пару карт что бы не пришлось лазать по рунету и мастерскому что бы найти достойные карты для тренировок.



1.TES AIM (Time trial)









Отличная и красивая карта для тренировки аима от ESPORTS. На карте есть 3 этапа. На первых двух вам придется устранить цели. На третьем этапе вам надо будет уничтожить цель а затем побыстрее добраться до бомбы тем самым обезвредить её. После прохождения дается время за которое пройти, и ваш рекорд сохраняется. Тем самым можете сравнить вашу стрельбу с прежнем. Мой рекорд: 1 минута и 15 секунд.Вам дадут AK-47 и DEAGLE. Хотите другое оружие? Думаю смекалочка у вас работает, просто включите sv_cheats 1 и напиши give "оружие".







2.Aim Botz







Думаю если вы достаточно играете в CS:GO то вы точно где нибудь видели эту карту (в ютубе или на стриминг платформах).Не все знают эту карту, так что хочу её представить! Карта хорошая и удобна в использовании, на карте можно изменить оружие, изменить расстояние (для снайперских прицелов), моэно сменить расстояние и поставить препятствие и так далее.



3.Training Center 1.5c







Карта не обычная, она состоит из частей, комплексов где можно тренировать не только стрельбу но и реакцию, гранату и так далее. Можно выбрать любое оружие. Добавьте карту в список подписок и тренируйтесь!



4.Recoil Master





Карта не большая, и описание не очень большое. Карта создана для тренировки аима и зажима, нет ботов.







5.Prefire Practice – Cache Yesber





По названию можно сразу понять что карта предназначена для тренировки прифайра (резкой атаки), но аим тренировать не кто не мешал. Тренируемся мы на карте Cache (старая версия, до 2019 года).

На этом всё, надеюсь они вам пригодятся и вы будете пользоваться данными картам и я вам помог! Удачи, тренируйтесь и играйте без читов!

Это все мой любимые аим карты, и на всех этих картах поиграл достаточное время (1-5 часов). Есть много хороших карт но думаю вы не хотите огромный перечень список аим карт, где большинство не будет вам интересно!