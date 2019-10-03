РЕДКИЕ ПАТТЕРНЫ В CS:GO

В этой статье я разобрал что такое паттерны и например показал 10 редких видов из них.Для начала нужно понять что такое паттерн.
Pattern - это текстура, из которой некоторые скины генерируются случайным образом.
Игра делает перемещение кожи вверх / вниз / влево / вправо в любом направлении, что делает его другим.
Вот почему два скина с одинаковым качеством и внешним видом могут отличаться друг от друга.
Вот пример наложения текстур:
Раз мы разобрались что такое паттерны теперь рассмотрим несколько редких видов из них:
1.СИНИЙ
Самым востребованным и редким рисунком, который вы когда-либо могли
пожелать на AK-47 и FiveSeven (и на ножах), является синий рисунок.
Есть игроки, готовые заплатить много денег за такой шаблон.
Эти скины в синем корпусе часто называют Blue Gems.
2.ЗОЛОТОЙ
Редчайший узор, который вы можете найти на корпусе AK-47, это золотой узор.
Это единственный полный золотой АК, который я нашел, и есть люди, готовые заплатить за него сотни ключей.
Я не считаю этот АК привлекательным, но есть традиция в отделке
оружия золотом, и людям это просто нравится.
Иногда золотой цвет скинов Case Hardened можно принять за серебро, которое относится к самым чистым цветам.
И будьте осторожны - золотой узор ножа не так желателен, как синий или
галактический рисунок, золотой цвет больше всего желателен на АК-47.
3.РАДУГА С ФИОЛЕТОВЫМ = ГАЛАКТИКА
Еще одним редчайшим рисунком является радуга - иногда ее называют галактическим
рисунком, но есть и особенности в рисунках радуги. Радужный узор стоит дороже, когда на золотисто-серебристом
фоне много больших фиолетовых, красных и синих пятен. Я лично люблю цвета радуги с большим
количеством синего, фиолетового и красного.
4.СЕРЕБРЯНЫЙ
Наименее желанным рисунком из всех является серебряный, иногда смешанный с золотом и мелкими голубыми пятнами.
Это самый распространенный и самый уродливый шаблон, который вы можете найти. Если вы покупаете FiveSeven или нож, самые дешевые скины почти всегда серебристые.
Будьте осторожны, чтобы не принять серебряный узор за золотой узор!
5.БОЛЬШЕ vs МЕНЬШЕ
В случае этого оружия, чем больше выцветания (больше цветов), тем более ценной может быть кожа.
Вы можете видеть только один или два цвета на левом изображении, на правом изображении мы можем
видеть три и более цветов, и это означает, что это более ценно, и если мы найдем правильного
покупателя, мы сможем продать его за больше денег.
6.КАРАМБИТ FADE COLOR
В случае некоторых видов оружия, один цветовой тон может изменить цену.
Например, у ножа Карамбита Фаде, чем больше пурпур, тем меньше цена.
Чем больше золота и розового цвета, тем выше цена.
Так что тот, что справа, более ценен, чем тот, что слева.
7.УЗОР КАМИ
Я нашел много примеров шаблонов для FiveSeven Kami.
По-видимому, самая редкая кожа, которую вы можете получить, это та, которая напоминает обнаженные
женские части на задней части оружия!
Просто посмотрите на картинки:
1) "Где твои трусики, мам?"
2) "Вставь"
3) "Я машу тебе!"
4) Будда
5) "Халк разбить, Халк злой!"
6) бульдог
7) "Всегда рад тебя видеть!"
8) "Не ходи туда!"
8.ОБРАЗ ШТОРМ
Узор Песчаная буря является одним из самых разнообразных узоров в игре.
Вы можете найти три различных типа этой кожи. Золото, пурпурно-золотой и фиолетовый.
Самым редким из них является тот, который полностью фиолетовый.
9.НОЖ УБИЙЦЫ
Для узорчатых ножей, таких как Slaughetrm Crimson Web, Doppler или Marble Fade, очень важно
положение рисунка, в то время как игровая площадка более ценна, чем задняя сторона, а центрированный
рисунок более ценен, чем рисунок на краю. Для некоторых было бы весьма удивительно узнать о ножах Slaugther и их наиболее
распространенном известном образце. Я заказал их от самых распространенных (зебра) до самых редких (алмаз):
0) Нет шаблона
1) зебра
2) Панда / клоун
3 + 4) Китти (ромбовидная)
5 + 6) Ангел
7) Бабочка
8) Феникс
9) Сердце и Dogbone в одном ноже
10) Сердце
11) Бриллиант в центре и сердце на дне
12) Бриллиант и два сердца
10.ДРУГИЕ УЗОРЫ
FiveSeven Nightshade (форма сердца) и Desert Eagle Hypnotic (форма глаза):
Спасибо за внимание.Надеюсь вам понравилось.(Если что есть еще много паттернов)