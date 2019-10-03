РЕДКИЕ ПАТТЕРНЫ В CS:GO

В этой статье я разобрал что такое паттерны и например показал 10 редких видов из них.

Для начала нужно понять что такое паттерн.

Pattern - это текстура, из которой некоторые скины генерируются случайным образом.

Игра делает перемещение кожи вверх / вниз / влево / вправо в любом направлении, что делает его другим.

Вот почему два скина с одинаковым качеством и внешним видом могут отличаться друг от друга.



Вот пример наложения текстур:

Раз мы разобрались что такое паттерны теперь рассмотрим Вот пример наложения текстур:Раз мы разобрались что такое паттерны теперь рассмотрим

несколько редких видов из них:







1.СИНИЙ

Самым востребованным и редким рисунком, который вы когда-либо могли

пожелать на AK-47 и FiveSeven (и на ножах), является синий рисунок.

Есть игроки, готовые заплатить много денег за такой шаблон.

Эти скины в синем корпусе часто называют Blue Gems.







2.ЗОЛОТОЙ

Редчайший узор, который вы можете найти на корпусе AK-47, это золотой узор.

Это единственный полный золотой АК, который я нашел, и есть люди, готовые заплатить за него сотни ключей.

Я не считаю этот АК привлекательным, но есть традиция в отделке

оружия золотом, и людям это просто нравится.

Иногда золотой цвет скинов Case Hardened можно принять за серебро, которое относится к самым чистым цветам.

И будьте осторожны - золотой узор ножа не так желателен, как синий или

галактический рисунок, золотой цвет больше всего желателен на АК-47.







3.РАДУГА С ФИОЛЕТОВЫМ = ГАЛАКТИКА

Еще одним редчайшим рисунком является радуга - иногда ее называют галактическим

1.СИНИЙСамым востребованным и редким рисунком, который вы когда-либо моглипожелать на AK-47 и FiveSeven (и на ножах), является синий рисунок.Есть игроки, готовые заплатить много денег за такой шаблон.Эти скины в синем корпусе часто называют Blue Gems.2.ЗОЛОТОЙРедчайший узор, который вы можете найти на корпусе AK-47, это золотой узор.Это единственный полный золотой АК, который я нашел, и есть люди, готовые заплатить за него сотни ключей.Я не считаю этот АК привлекательным, но есть традиция в отделкеоружия золотом, и людям это просто нравится.Иногда золотой цвет скинов Case Hardened можно принять за серебро, которое относится к самым чистым цветам.И будьте осторожны - золотой узор ножа не так желателен, как синий илигалактический рисунок, золотой цвет больше всего желателен на АК-47.3.РАДУГА С ФИОЛЕТОВЫМ = ГАЛАКТИКАЕще одним редчайшим рисунком является радуга - иногда ее называют галактическим