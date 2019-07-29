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EarnНовостиТоп лучших карт CS:GO
Автор: Gamehag в July 29, 2019
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Топ лучших карт CS:GO

Топ лучших карт CS:GO

Всем привет! Сегодня я покажу вам топ 5 карт из мастерской стим для CS:GO

 5. Crashz' Config Generator

Эта карта с огромным количеством настроек всего, здесь можно настроить радар, худ, прицел как вам удобно, побольше, поменьше, тонкий, толстый, настроить цвет.
можно поменять даже расположение рук! Так-же есть готовые конфиги. После того, как вы всё настроили можно потренироваться на ботах.
Вообщем, если вам не комфортно или надоело играть с дефолтным худом, то данная карта для вас.
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   4. Training Center 1.5c

Карта для поднятия скилла стрельбы, аима, реакции. На этой карте есть много режимов тренировок,
но мой любимый - тренировка реакции. Берёшь любое оружие(лучше винтовку). Выбираешь на сколько будет узкая щель, добавляешь бота в консоли, командой  bot_add,
решаешь в какую сторону он будет бежать в левую или в правую, отходишь на удобное расстояние, желательно подальше, ждёшь.... и стреляешь!
И где-то после 10 попаданий по боту делаешь эту щель уже и уже. Так, через часика два у тебя будет отличная реакция на любом оружии.
Хорошая карта для новичков.
H1xesmf33D7uEfq0bR8EXFl8zYGK0N.png
   3. mg_potatogames

Крутая карта с кучей мини-игр в которые ты можешь поиграть с друзьями. Один из игроков выбирает игру и начинается веселье. Если вы уже устали тренировать реакцию на прошлой карте, то на этой
карте вы можете расслабиться и повеселиться с друзьями.
Вот список мини-игр:
•AWP карта
•Ломание стекла под врагом
•Метание гранат в соперника
•Wallhacks
•Футбол
•BunnyHop
•Гонка на прохождение паркура
•Прыжки на скакалке
Ну, а дальше, вы посмотрите сами, так-как игр тут реально много, где-то 13 и все они очень интересные.
7Xjt58SwhwgqEycaYypmgwsGzNSOne.png
   2. mg_rumble

Охх, ну а это моя любимая карта, вам предстоит почувствовать себя в роли боксера на ринге, реально весёлая карта для игры друзьями.
Карта предназначена для двух или четырёх игроков так-что скучно вам на этой карте точно не будет, если вы конечно играете не с ботами.
Суть карты в том, что вы боксер и вы должны нокаутировать всех троих своих соперников, легче всего это сделать зажав левую и правую кнопку мыши.
Ну а если нокаутировали вас, то вы выбегаете на ринг и начинаете бить их уже своими руками.
Вообщем, очень крутая и смешная карта советую всем.
SgSaEikoEZ9mRWodLD7y7HdCiBTcKH.png
   1. CHICKEN FIGHT

Про эту карту я узнал неделю назад, но она мне уже сильно понравилась.
Вы играете за курицу с автоматом и вы должны вместе со своим другом убить двоих других куриц.
Карта тоже очень угарная и можно реально так попотеть пока играешь, так как к управлению сначала надо привыкнуть.
В общем-то советую эту карту, если вам с друзьями надоело играть в матчмейкинг.
OzeuZi08v79Dir5LIPTKv6XJEPsbtt.png
На этом всё. Надеюсь вам понравился мой топ. Пишите, какая карта вам больше всего понравилась. Всем пока!
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