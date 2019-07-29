Топ лучших карт CS:GO

Всем привет! Сегодня я покажу вам топ 5 карт из мастерской стим для CS:GO

Эта карта с огромным количеством настроек всего, здесь можно настроить радар, худ, прицел как вам удобно, побольше, поменьше, тонкий, толстый, настроить цвет.можно поменять даже расположение рук! Так-же есть готовые конфиги. После того, как вы всё настроили можно потренироваться на ботах.Вообщем, если вам не комфортно или надоело играть с дефолтным худом, то данная карта для вас.Карта для поднятия скилла стрельбы, аима, реакции. На этой карте есть много режимов тренировок,но мой любимый - тренировка реакции. Берёшь любое оружие(лучше винтовку). Выбираешь на сколько будет узкая щель, добавляешь бота в консоли, командой bot_add,решаешь в какую сторону он будет бежать в левую или в правую, отходишь на удобное расстояние, желательно подальше, ждёшь.... и стреляешь!И где-то после 10 попаданий по боту делаешь эту щель уже и уже. Так, через часика два у тебя будет отличная реакция на любом оружии.Хорошая карта для новичков.Крутая карта с кучей мини-игр в которые ты можешь поиграть с друзьями. Один из игроков выбирает игру и начинается веселье. Если вы уже устали тренировать реакцию на прошлой карте, то на этойкарте вы можете расслабиться и повеселиться с друзьями.Вот список мини-игр:•AWP карта•Ломание стекла под врагом•Метание гранат в соперника•Wallhacks•Футбол•BunnyHop•Гонка на прохождение паркура•Прыжки на скакалкеНу, а дальше, вы посмотрите сами, так-как игр тут реально много, где-то 13 и все они очень интересные.Охх, ну а это моя любимая карта, вам предстоит почувствовать себя в роли боксера на ринге, реально весёлая карта для игры друзьями.Карта предназначена для двух или четырёх игроков так-что скучно вам на этой карте точно не будет, если вы конечно играете не с ботами.Суть карты в том, что вы боксер и вы должны нокаутировать всех троих своих соперников, легче всего это сделать зажав левую и правую кнопку мыши.Ну а если нокаутировали вас, то вы выбегаете на ринг и начинаете бить их уже своими руками.Вообщем, очень крутая и смешная карта советую всем.Про эту карту я узнал неделю назад, но она мне уже сильно понравилась.Вы играете за курицу с автоматом и вы должны вместе со своим другом убить двоих других куриц.Карта тоже очень угарная и можно реально так попотеть пока играешь, так как к управлению сначала надо привыкнуть.В общем-то советую эту карту, если вам с друзьями надоело играть в матчмейкинг.На этом всё. Надеюсь вам понравился мой топ. Пишите, какая карта вам больше всего понравилась. Всем пока!