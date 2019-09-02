ТОП ЛУЧШИХ КАРТ CS:GO #2

Всем привет, сегодня я покажу вам топ 5 карт из мастерской стим для CS:GO

Карта на которой вы сможете изменить свой прицел как вам угодно, можете сделать его толстым, тонким, большим или вообще точкой,можете изменить цвет прицела или сделать его статичным.Также есть прицелы киберспортсменов, лучшие прицелы:Советую эти прицелы так как с ними легче играть или можете взять прицел киберспортсмена и изменить его под себя.В общем, если вам не удобно играть с дефолтным прицелом, то эта карта для вас.На этой карте вам предстоит битва за сокровища. Карта для игры с друзьями.Вы появляетесь на корабле возле острова с сокровищами. Так же напротив вашего корабля появляется враг на другом корабле.У вас есть только пушки и нож. Когда корабль противника разрушен он будет тонуть. На этот случай за кораблём есть две шлюпки на которых вы сможете доплыть до острова.Советую эту карту для игры с друзьями, очень весёлая карта.Также по желанию вы можете прописать эти команды в консоль:(Убирается задержка в конце раундов)(В начале раунда вы не заморожены)(После смерти сторона террористов сразу возрождается)(После смерти сторона контр террористов сразу возрождается)Прикольная карта чтобы повеселится с другом. На этой карте вы должны кидаться камнями друг в друга при этом у каждого 1 HP.Для комфортной игры на карте советую прописать эти команды в консоль:Кстати боты тут играют нормально.Сложная полоса препятствий основанная на ТВ-Шоу Wipeout, которую вы можете пройти с другом, главная задача не упасть в воду.На этой карте множество препятствий, большая часть из них из шоу Wipeout. Очень крутая карта на которой вы сможете посоревноваться со своим другом.Маленькая карта на которой вам предстоит побороться на ножах, вы появляетесь на шоссе во время снежной бури. Карта очень подходит для игры с друзьями.Постарайтесь не попасть под колёса автомобиля, потому-что они несутся вслепую на большой скорости! Кроме того, вам надо попытаться убить своего противника.Для комфортной игры на карте советую прописать эти команды в консоль:(по желанию)(по желанию)На этом всё, спасибо за внимание, пишите какая карта вам понравилась больше всего.