Дождь

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EarnНовостиТОП ЛУЧШИХ КАРТ CS:GO #2
Автор: Gamehag в September 2, 2019
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ТОП ЛУЧШИХ КАРТ CS:GO #2

ТОП ЛУЧШИХ КАРТ CS:GO #2

Всем привет, сегодня я покажу вам топ 5 карт из мастерской стим для CS:GO

   5.crashz' Crosshair Generator v3

Карта на которой вы сможете изменить свой прицел как вам угодно, можете сделать его толстым, тонким, большим или вообще точкой,
можете изменить цвет прицела или сделать его статичным.
Также есть прицелы киберспортсменов, лучшие прицелы:
xyp9x (Astralis)
magisk (Astralis)
dev1ce (Astralis)
twist (Fnatic)
refrezh (OpTic Gaming)
Советую эти прицелы так как с ними легче играть или можете взять прицел киберспортсмена и изменить его под себя.
В общем, если вам не удобно играть с дефолтным прицелом, то эта карта для вас.

uhM0ctWsbRssX6MqrB9mx8XxFv1aXt.png

   4.mg_pirates_b1

На этой карте вам предстоит битва за сокровища. Карта для игры с друзьями.
Вы появляетесь на корабле возле острова с сокровищами. Так же напротив вашего корабля появляется враг на другом корабле.
У вас есть только пушки и нож. Когда корабль противника разрушен он будет тонуть. На этот случай за кораблём есть две шлюпки на которых вы сможете доплыть до острова.
Советую эту карту для игры с друзьями, очень весёлая карта.
Также по желанию вы можете прописать эти команды в консоль:
mp_round_restart_delay 0 (Убирается задержка в конце раундов)
mp_freezetime 0 (В начале раунда вы не заморожены)
mp_respawn_on_death_t 1 (После смерти сторона террористов сразу возрождается)
mp_respawn_on_death_ct 1 (После смерти сторона контр террористов сразу возрождается)

6dL3dLV8Ggd8iOS2gteqptmRcxlsbV.jpg
 
   3.Castle [Rock Fight]

Прикольная карта чтобы повеселится с другом. На этой карте вы должны кидаться камнями друг в друга при этом у каждого 1 HP.
Для комфортной игры на карте советую прописать эти команды в консоль:
mp_round_restart_delay 0
mp_freezetime 0
mp_respawn_on_death_t 1
mp_respawn_on_death_ct 1
Кстати боты тут играют нормально.

J9yAU6EWrYyDogew1F2EgPP393Cyo0.jpg

   2.Wipeout!

Сложная полоса препятствий основанная на ТВ-Шоу Wipeout, которую вы можете пройти с другом, главная задача не упасть в воду.
На этой карте множество препятствий, большая часть из них из шоу Wipeout. Очень крутая карта на которой вы сможете посоревноваться со своим другом.

VVw5joaMbxe1eLZO73siOAOrABFNyb.jpg

   1.mg_highway

Маленькая карта на которой вам предстоит побороться на ножах, вы появляетесь на шоссе во время снежной бури. Карта очень подходит для игры с друзьями.
Постарайтесь не попасть под колёса автомобиля, потому-что они несутся вслепую на большой скорости! Кроме того, вам надо попытаться убить своего противника.
Для комфортной игры на карте советую прописать эти команды в консоль:
mp_round_restart_delay 0
mp_freezetime 0
mp_respawn_on_death_t 1 (по желанию)
mp_respawn_on_death_ct 1 (по желанию)

BBAuzaBZCn7bQOeHQl3fAbLUiWAIUS.jpg

На этом всё, спасибо за внимание, пишите какая карта вам понравилась больше всего.
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