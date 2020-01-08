Обзор на игру Alien Storm

В данном обзоре я расскажу вам об игре Alien Storm для видео-приставки Sega Mega Drive. От разработчика Sega. Обзор не содержит плагиата и написан целиком и полностью мной, Гвардом.

Предыстория, сюжет:Действие игры происходит в далеком будущем. Неожиданно наша планета Земля была атакована инопланетными мутантами-убийцами. Большая часть населения планеты была уничтожена. Единственно кто может оказать достойное сопротивление монстрам это элитный отряд супер-бойцов под названием ,,Alien Busters". За них нам и предстоит сыграть...Геймплей:Игра Alien Storm по жанру относится к уроганным аркадным шутерам в лучших традициях серии CONTRA. После старта игры попадаем на экран выбора режимов игры. Аркада это игра на прохождение, в режиме одного или двух игроков. Режим дуэли и поединка — каждый игрок выбирает себе по герою и начинается смертельный поединок до двух побед. Супер-ударов в этом режиме нет. Но нас конечно интересует режим на прохождение, то бишь Аркада. После его запуска нам предлагают на выбор одного из трёх героев, каждый со своим оружием, ударами и спец-атакой. Познакомимся с героями поближе:Karen - девушка боец с ранцевым огнеметом и запасом гранат в комплекте. В качестве супер-удара призывает ракетный удар сносящий все на экране.Garth - мужик спецназовец с ранцевым электро-разрядником и гранатомётом. В качестве супер-удара вызывает по радио пролетающий челнок поливающий все на земле огнем из бортовых орудий.Scooter - боевой человекоподобный робот. В качестве оружия использует энерго хлыст и кучу пушек встроенных в свои конечности и тело. В качестве супер-удара просто подрывает себя мощным взрывом разлетаясь на куски, а потом само восстанавливается.После выбора своего героя нам показывают экран миссии с её названием. Вся игра поделена на этапы-миссии. Вид в игре сбоку как в стандартном аркадном шутере вроде контры. Только тут у нас скорее больше похоже на Golden Axe или Streets of Rage. Передвигаемся слева на право, пока не встречаем врагов и начинаем их активно уничтожать всеми имеющимися средствами. На кнопку А у нас вызов спец-удара, кнопка В у нас стрельба а С быстрый бег с прыжком или подкатом. Интерфейс в игре прост: Снизу экрана у нас два окошка одно из которых для первого игрока, а второе для второго (если он есть). В окошке игрока показано количество оставшихся жизней, голубая полоса запаса здоровья отмеченная как ,,жизни" и оранжевая полоса отмеченная как ,,энергия". Полоса энергии очень важна, при каждом использовании супер-удара тратится её часть и если вся полоса заканчивается то ко всему прочему заканчивается и наше основное оружие. То есть мы даже стрелять не можем, а начинаем бить либо прикладом или же кулаком. По мере продвижения по уровню будут встречаться здания с открытыми дверями куда мы будем время от времени заходить. И тут уже игра становится с видом от первого лица, правда перемещаемся мы только с лева на право автоматически. Зато разносить в щепки можем и должны все что видим включая и монстров и декорации. Обязательно надо собирать колбы с буквой E это энергия и аптечки. Противники в игре — разнообразные монстры мутанты разной степени отвратительности. Убивать их не просто и что очень здорово реализованно — каждый боец по своему добивает упавших на землю врагов. Даже один и тот же герой может рандомно использовать до трех разных анимаций добивания. То пистолет достанет, то из гранатомёта заплечного пальнет, а то и из пистолета добивает. И так у каждого героя свои добивания которые он выполняет автоматически. Иногда будут встречаться уровни на подобии гоночных, только догонять мы будем недобитых мутантов. В конце каждого основного этапа нас будет ждать очень сильный босс уровня. Победить которых весьма не просто...Графика:В игре очень хорошая, яркая и цветастая графика с весьма качественно нарисованными фонами. Мутантов очень много, все довольно качественно нарисованы со своими анимациями и видами атак. Фигурки главных героев здорово проработаны и анимированные, с кучей спец-эффектов и разных движений. В целом игра не очень сильно отстаёт от шедевральной Contra: Hard Corps.Музыка и звук:Музыка в игре отлично подходит к тому безумию что творится на экране. Вполне драйвовая и адреналиновая. Звуковые спец-эффекты на твердую четверку.На этом я заканчиваю свой обзор, спасибо что дочитали до конца.Для вас как обычно старался Золотой Дракон Гвард. Всем удачи и покажите этим мутантам кто на Земле хозяин!