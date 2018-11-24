( 60 ratings)

Что из себя представляет?

Начну коротко. Panzar- довольно хорошая игра в жанре MMO RPG. Сам давно наиграл там 120 часов только в стиме(играл и до того как узнал что она есть в стиме) и могу её рекомендовать. В игре на данный момент присутствуют два режима это- PVP и PVE. В PVP режиме Вы играете за одного из 8 классов. Это Берсерк- он выполняет роль нападения в толпу врагов, круша всё на своём пути. Танк-играет роль защиты от магии и пуль. Инквизитор- выполняют роль невидимки, пробирающегося в тыл врага с помощью своей способности и атаковать внезапно. Паладин- выполняет роль целителя.Также может оживлять падшего союзника. Сапёр- строят телепорты и укрепления, но ближний бой для них опасен. Канонир- строит турели и барикады, а также различного вида ловушки, от капкана до теслы. Сестра огня- выполняет роль атаки и поддержки, стреляя на дальние расстояния огненные шары. Ледяная ведьма- выполняет роль поддержи и атаки, замораживая на время противников.

Так что там по игре? Игровой процесс в PVP сосредоточен либо на захвате точек или их удержании. В PVE главной задачей игроков становится преодоление препятствий и одоления главного босса. В игре присутствуют огромные возможности прокачки талантов, что позволяет подстроить под себя тип игра для каждого из классов.Также присутствуют прокачки оружия и снаряжения для увеличения здоровья, защиты и урона.В игре присутствуют возможности кастомизировать любого персонажа, поменять окраску одежды и т.д.

Panzar- игра командная. А это значит что от Вашей тактики и действий зависит победа.Каждая раса должна выполнять свои функции, иначе ваша команда обречена на поражение. В игре есть несколько главных правил которые вам помогут во время игры:Враг всегда с красным флагом за спиной, блокируйся, силовая атака наносит большой урон ну и не забывать что игра командная. В игре доступны такие карты как: Арена повелителей войны, зал гранитных предков, цитадель алхимиков, крепость людоедов, капище орков, осада болотного фронта,туманный перегон, деревня в джунглях, орк-сарай,ловцы метеоритов, храм песчаных бурь и токсичная бухта.На некоторых картах присутствуют отдельные режимы. На некоторых картах вам придётся ловить метеориты, защищать или атаковать точку или захватывать точку на самое большее время.

PVE- командный режим где вам предстоит пройти сложные испытания и победить одного из боссов(в зависимости какая карта вам попадётся): Аргус-бог магии и снов; Зар-бог войны; Кром-бог мастерства и технологий; Химера-богиня коварства, лжи,алхимии и чудовищ.

Подведём итоги. Игра довольно классная и могу Вам её советовать.В игре есть большое разнообразие режимов, карт,прокачки героев и многого другого.Некоторые говорят что игра стала хуже(это видно по рейтингам стима), но я с ними не согласен.Игра стала даже лучше прежнего.И поверьте, я знаю о чём говорю. Игра ещё до появления PVE режима. Ну а соглашаться со мной или нет-это дело каждого.Как по мне игра 10 из10.