Делаем бойца "Омон" в Roblox

Дарова! Давно меня не было на gamehag и я решил вернуться. На этот раз я вам покажу как сделать скин бойца "Омон"

в Roblox,но в режиме... Погнали... The Neighborhood of Robloxia





И так... ждём долгую загрузку и заходим в редактор... О БОЖЕ,ЧТО ЭТО ТАКОЕ?!Ура,мы там где надо. Нажимаем на эту шляпу и таким образом мы заходим редактор аксессуаров. Да,на самом деле это ВСЕ аксессуары на вашем скине. Так вот...Нажали мы на эту шляпу и нас перекидывает сюда...Тут мы нажимаем на любой аксессуар и удаляем его (Волосы по желанию можно оставить).Вот у нас ничего и не осталось... Теперь мы хитман. На этом моя статья заканчивается)) Ладно... Если серьёзно то у нас должно быть пусто в редакторе аксессуаров,так и на голове,а может и в голове.Дальше мы нажимаем либо на штаны,либо на куртку.И так и там будет один и тот же редактор,где нужно вводить ID код. Вводим код куртки куда нужно... ID - 1582611240... И вводим код штанов куда нужно... ID - 2032634362(Выделяем,нажимаем на клавиатуревместе,переносим в редактор нажимая клавишиДолжно выйти так... (Простите,что друг в кадр попал) (Пока я делал скриншоты для сайта в режиме уже и утро наступило)Заходим снова в редактор аксессуаров и пишем следующие коды... (Чтобы добавить аксессуар нужно после того как нажал на шляпу,нажатьи добавить коды которые я щас напишу)Вот все коды которые мы должны добавить... (Выделяем,нажимаем на клавиатуревместе,переносим в редактор нажимая клавишиМаска-1309911,Шлем открытый-4482799753,Шлем закрытый-3928485167 (какой хотите),Кулон-31312480,Наушники-4036737464,Повязка-11297708,Дубинка-11956382 (тоже по желанию,она будет у вас в руке и ничего больше),Рации-4378176948,Рюкзак-4258714926,Очки-4391089678,Аптечка:4623905468Ну как я в блокноте записал так и тут. А у нас должно выйти так...Уже похоже,однако это я сделал с настройками... А настройки нам нужны для очков,наушников и аптечки.А как в них войти? Легко! (Шутки не будет). Нам нужно нажать на аксессуар,а потом нажать кнопку Modify. Выползет такая менюшка.Нажимаем на ту стрелку нас переносит в меню вращения аксессуара...А теперь говорю какие должны быть параметры у тех аксессуаров,что я сказал раньше...Наушники:Back-Front Offset = 48%Front Rotation = 7°Очки:Back-Front Offset = 48%Аптечка: (Чтобы она была типа прикреплена к рюкзаку)Back-Front Offset = 70%Up-Down Offset = 32%Все параметры настроены,ID вписаны... И вот такой красавец у нас должен в итоге получиться...Ну теперь можно гонять по окрестностям Роблоксии и садить всех за решётку. Но это не конец... Почему именно в режиме The Neighborhood Of Robloxia? А дело в том,что там гибкий редактор (Но хуже по сравнению чем в режиме Robloxian High School) и есть 90% шанс то,что вам попадётся почти полностью сервер с русскими игроками. Вот такие пироги!