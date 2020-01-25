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EarnНовостиДелаем бойца "Омон" в Roblox
Автор: Gamehag в January 25, 2020
(95 ratings)
Делаем бойца "Омон" в Roblox

Делаем бойца "Омон" в Roblox

Дарова! Давно меня не было на gamehag и я решил вернуться. На этот раз я вам покажу как сделать скин бойца "Омон"
в Roblox,но в режиме...   Погнали... The Neighborhood of Robloxia

И так... ждём долгую загрузку и заходим в редактор... О БОЖЕ,ЧТО ЭТО ТАКОЕ?!

EdpNgzHMaeBLOxRxWsTc9Zzb024KKL.PNG

Ура,мы там где надо. Нажимаем на эту шляпу и таким образом мы заходим редактор аксессуаров. Да,на самом деле это ВСЕ аксессуары на вашем скине. Так вот...

Toxrz8EKy6QDTzC9uoqs3bEuvOXpXD.PNG

Нажали мы на эту шляпу и нас перекидывает сюда...

cMiuBZ23vz3pzCzNhqsBngMwb0nSgB.PNG

Тут мы нажимаем на любой аксессуар и удаляем его (Волосы по желанию можно оставить).

5bCL8LQKMBwjXDj1SUEYDIJDKm6KwI.PNG

Вот у нас ничего и не осталось... Теперь мы хитман. На этом моя статья заканчивается)) Ладно... Если серьёзно то у нас должно быть пусто в редакторе аксессуаров,так и на голове,а может и в голове.

uTN0NNn2Ow3bz4iSSngHzaAb26rfaW.PNG

Дальше мы нажимаем либо на штаны,либо на куртку.

aK0sitxahzU7olSvnKerxTgvcBW55y.PNG

И так и там будет один и тот же редактор,где нужно вводить ID код. Вводим код куртки куда нужно... ID - 1582611240... И вводим код штанов куда нужно... ID - 2032634362 (ВВОДИТЬ БЕЗ ТИРЕ,ТОЛЬКО ЧИСЛА!) (Выделяем,нажимаем на клавиатуре Ctrl и C вместе,переносим в редактор нажимая клавиши Ctrl и V)

KKY4mK8rw3EtUpuinkT46rLI5CZQWt.PNG 
Должно выйти так... (Простите,что друг в кадр попал) (Пока я делал скриншоты для сайта в режиме уже и утро наступило)

jqBg767h0PEwU7BHpVS7xqBkUCH7lJ.PNG

Заходим снова в редактор аксессуаров и пишем следующие коды... (Чтобы добавить аксессуар нужно после того как нажал на шляпу,нажать "+" и добавить коды которые я щас напишу)

Вот все коды которые мы должны добавить... (Выделяем,нажимаем на клавиатуре Ctrl и C вместе,переносим в редактор нажимая клавиши Ctrl и V)

Маска-1309911,Шлем открытый-4482799753,Шлем закрытый-3928485167 (какой хотите),Кулон-31312480,Наушники-4036737464,Повязка-11297708,Дубинка-11956382 (тоже по желанию,она будет у вас в руке и ничего больше),Рации-4378176948,Рюкзак-4258714926,Очки-4391089678,Аптечка:4623905468

Ну как я в блокноте записал так и тут. А у нас должно выйти так...

Qeg6Kx9vyFVqRCimjPlbrKvSsRXaCr.PNG

Уже похоже,однако это я сделал с настройками... А настройки нам нужны для очков,наушников и аптечки.
А как в них войти? Легко! (Шутки не будет). Нам нужно нажать на аксессуар,а потом нажать кнопку Modify. Выползет такая менюшка.NPT2IvDFSmsxDTocuRiWEMG0nrK6x6.PNG

Нажимаем на ту стрелку нас переносит в меню вращения аксессуара...

fOc9Ev8HHoDKUExSVxATr52VVZl2c4.PNG

А теперь говорю какие должны быть параметры у тех аксессуаров,что я сказал раньше...

Наушники:
Back-Front Offset = 48%
Front Rotation = 7°

Очки:
Back-Front Offset = 48%

Аптечка: (Чтобы она была типа прикреплена к рюкзаку)
Back-Front Offset = 70%
Up-Down Offset = 32%

Все параметры настроены,ID вписаны... И вот такой красавец у нас должен в итоге получиться...

Fq8gSodZCWom3Yk5ueakXOMyOiyVeh.PNG

Ну теперь можно гонять по окрестностям Роблоксии и садить всех за решётку. Но это не конец... Почему именно в режиме The Neighborhood Of Robloxia? А дело в том,что там гибкий редактор (Но хуже по сравнению чем в режиме Robloxian High School) и есть 90% шанс то,что вам попадётся почти полностью сервер с русскими игроками. Вот такие пироги!

Ну это всё. Надеюсь вам было интересно,и теперь вы знайте как сделать скин омоновца. Ну,а я желаю вам удачи и...


                                                                                  Покеда-а-а-а-а-а-а :D
                                                                                         By:Mirus_
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Делаем бойца "Омон" в Roblox