Делаем бойца "Омон" в Roblox

Дарова! Давно меня не было на gamehag и я решил вернуться. На этот раз я вам покажу как сделать скин бойца "Омон"
в Roblox,но в режиме... Погнали...
The Neighborhood of Robloxia
И так... ждём долгую загрузку и заходим в редактор... О БОЖЕ,ЧТО ЭТО ТАКОЕ?!
Ура,мы там где надо. Нажимаем на эту шляпу и таким образом мы заходим редактор аксессуаров. Да,на самом деле это ВСЕ аксессуары на вашем скине. Так вот...
Нажали мы на эту шляпу и нас перекидывает сюда...
Тут мы нажимаем на любой аксессуар и удаляем его (Волосы по желанию можно оставить).
Вот у нас ничего и не осталось... Теперь мы хитман. На этом моя статья заканчивается)) Ладно... Если серьёзно то у нас должно быть пусто в редакторе аксессуаров,так и на голове,а может и в голове.
Дальше мы нажимаем либо на штаны,либо на куртку.
И так и там будет один и тот же редактор,где нужно вводить ID код. Вводим код куртки куда нужно... ID - 1582611240... И вводим код штанов куда нужно... ID - 2032634362 (ВВОДИТЬ БЕЗ ТИРЕ,ТОЛЬКО ЧИСЛА!)
(Выделяем,нажимаем на клавиатуре Ctrl
и C
вместе,переносим в редактор нажимая клавиши Ctrl
и V)
Должно выйти так... (Простите,что друг в кадр попал) (Пока я делал скриншоты для сайта в режиме уже и утро наступило)
Заходим снова в редактор аксессуаров и пишем следующие коды... (Чтобы добавить аксессуар нужно после того как нажал на шляпу,нажать "+"
и добавить коды которые я щас напишу)
Вот все коды которые мы должны добавить... (Выделяем,нажимаем на клавиатуре Ctrl
и C
вместе,переносим в редактор нажимая клавиши Ctrl
и V)
Маска-1309911,Шлем открытый-4482799753,Шлем закрытый-3928485167 (какой хотите),Кулон-31312480,Наушники-4036737464,Повязка-11297708,Дубинка-11956382 (тоже по желанию,она будет у вас в руке и ничего больше),Рации-4378176948,Рюкзак-4258714926,Очки-4391089678,Аптечка:4623905468
Ну как я в блокноте записал так и тут. А у нас должно выйти так...
Уже похоже,однако это я сделал с настройками... А настройки нам нужны для очков,наушников и аптечки.
А как в них войти? Легко! (Шутки не будет). Нам нужно нажать на аксессуар,а потом нажать кнопку Modify. Выползет такая менюшка.
Нажимаем на ту стрелку нас переносит в меню вращения аксессуара...
А теперь говорю какие должны быть параметры у тех аксессуаров,что я сказал раньше...
Наушники:
Back-Front Offset = 48%
Front Rotation = 7°
Очки:
Back-Front Offset = 48%
Аптечка: (Чтобы она была типа прикреплена к рюкзаку)
Back-Front Offset = 70%
Up-Down Offset = 32%
Все параметры настроены,ID вписаны... И вот такой красавец у нас должен в итоге получиться...
Ну теперь можно гонять по окрестностям Роблоксии и садить всех за решётку. Но это не конец... Почему именно в режиме The Neighborhood Of Robloxia? А дело в том,что там гибкий редактор (Но хуже по сравнению чем в режиме Robloxian High School) и есть 90% шанс то,что вам попадётся почти полностью сервер с русскими игроками. Вот такие пироги!Ну это всё. Надеюсь вам было интересно,и теперь вы знайте как сделать скин омоновца. Ну,а я желаю вам удачи и...
Покеда-а-а-а-а-а-а :D
By:Mirus_