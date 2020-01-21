Обзор режимов в игре Roblox

Сегодня мы поговорим о режимах в игре Roblox, дадим им краткое описание и рассмотрим плюсы и минусы данных мини-игр.

Цель игры

Плюсы:

Минусы:

Цель игры

Плюсы:

Минусы:

Цель игры

Плюсы:

Минусы:

Доброго времени суток, многоуважаемые читатели. В данной статье мы рассмотрим несколько режимов (плейсов) в игре Roblox.В каждую игру из этого списка я играл сам и провел там большое количество времени, так что обзор будет объективным. К слову, эти игры пойдут даже на слабых компьютерах.Начнем с классики. Изначально эта игра была создана для компьютера и смартфонов на базе IOS и Android, но позже, при помощи умельцев из GabStudio, появилась и в нашем всеми любимом роблоксе.— найти все предметы, необходимые для побега, при этом не попасться в лапы той самой зловещей бабушки Гренни. Сбежать можно двумя способами: либо через дверь, которая находится на первом этаже, либо уплыть на лодке, стоящей в подвале.Играть можно как в компании друзей, так и одному.Вкратце о плюсах и минусах данной игры.- Неплохой хоррор, в который можно довольно долго играть.- Довольно большой ассортимент в игровом магазине (маски, костюмы, оружие, даже цвет глаз).- Возможность прокачки либо персонажа, либо Гренни.- Гренни может встать у двери на втором этаже, что делает невозможным дальнейшее прохождение.- Очень медленная прокачка персонажа.Я провел в этой игре очень много времени и, однозначно, могу посоветовать её вам.Один из сегодняшних "аутсайдеров". Знакома ли вам игра uno? Так вот, она появилась и в роблоксе! Игра не пользуется большим спросом у игроков, но это не делает её менее интересной.В этой игре есть все карточки с теми же "способностями", что и в настоящей uno.— выкинуть все карты на стол быстрее, чем это сделает соперник.Сбрасывать на стол можно карточки либо одного цвета, либо с одинаковыми цифрами.Существуют несколько видов карточек:1. Карточки - "помогаторы": карточки, при помощи которых можно добавить карт сопернику от 2 до 4, а также пропуск хода, что поможет слить побольше карт одного цвета.2. Обычные карточки.Играть желательно в компании друзей, поскольку процесс становится в разы интереснее и увлекательнее.Вкратце о плюсах и минусах данной игры.- Довольно веселый режим, особенно в компании друзей.- Все возможности из uno перенесены в роблокс.- Как и во всех карточных играх — рандом :(Поиграть с друзьями ради большого количества веселья стоит, но есть вероятность, что быстро надоест.Последняя игра в сегодняшнем топе — всем известный Counter Blox. Игра является копией настоящего "Counter Strike: Global Offensive" от мира кубиков. Дух всеми известной игры от valve никуда не пропал. Карты, оружие, интерфейс, режимы — все это есть в СB, что делает её во много раз интереснее и динамичнее.— выиграть определенное количество раундов быстрее, чем это сделает соперник (для обычного режима 8 раундов, а для соревновательного 16), либо убить больше, чем другие игроки (для режима дезматч).Играть можно как в компании друзей, так и одному.Вкратце о плюсах и минусах данной игры.- Эта игра по факту и есть CS:GO, но для роблокса. Уж настолько все совпадает.- Поведение гранат и оружия, а также физика стрельбы, хоть и претерпели некоторые изменения, но все же остаются такими же, как и в настоящей игре.- Тянет даже на слабых пк, в отличии от версии valve ;)- У всех игроков огромный пинг, что не позволяет в полной мере насладиться игрой.- Требовательна к интернету, что может вызвать лаги и фризы.Если вам нравятся шутеры подобного плана — игру однозначно советую, в ней есть все из настоящего кс. Также это отличный тайм-киллер, поскольку, уж поверьте, вас затянет надолго.Вот и подошел к концу наш мини-топ из плейсов для игры роблокс. Спасибо за прочтение, и если вы обнаружили какую-то новую для себе игру, либо же если вам просто понравилась данная статья, обязательно оставляйте свой отзыв и оценку, а ваш покорный слуга пойдет дальше путешествовать по миру плейсов роблокса, чтобы найти множество крутых режимов, о которых смог бы рассказать. Обнял.