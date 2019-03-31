Немного об Ро-Гуль. [Roblox]

Ро-гуль - Плейс от игрока SushiWalrus, созданная 13 июля 2017 года.

Плейс был вдохновлен аниме/мангой "Токийский Гуль".



Недавнее обновление игры 18.03.2019



Об игре:

Гули

Кагуны

Какуджы

Какуджа - это своего рода гуль с трансформированной кагуне, которая покрывает тело гуля. Хотя это редко, это может произойти через повторную каннибализацию из-за большого количества RC клеток. Какуджа может развиваться дальше, продолжая каннибализировать гулей. Тем не менее, использовать kakuja kagune очень сложно, потому что большинство пользователей, как правило, теряют разум, тряся экран и иногда жуткие слова во время борьбы с ним.



Комиссия по борьбе с гулями, обычно сокращенно именуемая CCG, является федеральным агентством из серии «Токийский гуль», который служит органом уголовного преследования по делам, связанным с гулями. В Ro-Ghoul, CCG - играбельная фракция, которую игроки могут выбирать и сохранять. У них есть синий цвет для их ранга, их собственное определенное дерево ранжирования, уникальное для CCG, и синий тон для пользовательского интерфейса (UI). Поскольку модернизация оружия для CCG проста, CCG требуется больше опыта, чем упырь, чтобы подняться (например: CCG уровня 1000 требует 25000 опыта, чтобы подняться, в то время как упырь уровня 1000 требует 15000 опыта, чтобы подняться).

Куинки



Арата

Геймпассы

Плейс Ро-Гуль - это один из плейсов, в Роблоксе, вдохновленная аниме / мангой Токийский Гуль, созданная SushiWalrus 13 июля 2017 года. В игре есть много вещей, которые нужно обнаружить, поэтому ваша цель зависит от фракции, которую вы выбрали в Начало: Как Гуль, вы можете жить мирно или распространяя геноцид, но вы всегда будете бояться, что вас будут преследовать и убивать другие гули или люди, обученные убивать гулей. Как CCG, ваша работа состоит в том, чтобы защищать и рисковать своей жизнью для людей от человеческих монстров, питающихся человеческой плотью. Какой бы ни была ваша сторона, делайте все возможное, чтобы стать сильным, и выполняйте квесты, чтобы укрепить свою репутацию, которые вы можете использовать для получения валюты за очко репутации. Вы также можете сражаться с другими игроками, общаться с друзьями, организовывать соревнования или сражаться с боссом и получать много очков опыта. Косметические средства, такие как маски, включены в игру, так что вы можете иметь свой псевдоним и скрыть свою личность.Гули - это плотоядные и людоедские виды, способные питаться только людьми и другими упырями. Они настолько близки к людям, насколько это возможно: они обычно показывают те же атрибуты; тот же внешний вид и интеллект, что и у человека, за исключением его внутренней биологии, менталитета и диеты. В Ro-Ghoul, упырь - это играбельная фракция, которую игроки могут выбрать и сохранить. У них есть красный цвет для их ранга, который является системой, используемой CCG, и красный тон для пользовательского интерфейса (UI). Так как усовершенствовать оружие для гулей сложно, для повышения уровня гулям требуется меньше опыта, чем CCG (например: гуль уровня 1000 требуется 15 000 опыта для повышения уровня, в то время как уровень 1000 CCG требует 25 000 опыта для повышения уровня).Чтобы защитить себя, гули имеют орган, в котором хранятся RC-клетки, называемые Какухоу. Этот орган может быть активирован, чтобы выпустить биологическое оружие под названием Кагуне. Если гуль собирает трупы, они будут поглощать собранные RC-ячейки трупа, заставляя их кагуну развиваться. Если гуль собирает очень большое количество RC-ячеек, они разовьют более сильную версию своего кагуне, называемого какуджаДля борьбы с гулями, CCG использует оружие, известные как «Куинки». Это оружие сделано из кагуны Гуля и испускает электрические сигналы, которые стимулируют какухоу выпустить его и контролировать его. Их можно превратить в оружие ближнего или дальнего боя, но большинство из них сохраняют некоторые характеристики из оригинального кагуне. В отличие от кагуне, куинки не может изменять форму, ни хранить, ни поглощать Rc-клетки, кроме того, что было собрано у гуля, из которого он был сделан.«Арата» - это серия авто-экипированных куинки, сделанных из какуджи Араты Кирисимы - сборщика трупов. Он расширяет физические возможности пользователя по сравнению с возможностями обычного человека, так что он может идти в ногу, с гулями с рейтингом SS и с рейтингом SSS, хотя и на мгновение.

х2 Опыта

250 R$

х2 Йен

250 R$

х2 Репутации

250 R$