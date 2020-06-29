История одного психопата | Party Hard

«Любой убийца в первую очередь убивает самого себя» - именно такую цитату можно подобрать к такой игре, как Party Hard.



Приветствую Вас, дорогие читатели!



В этой статье вы познакомитесь с такой замечательной игрой, как Party Hard, ознакомитесь с геймплеем и сюжетом, системными требованиями, а также с моим мнением. Оцените статью так, как вы считаете нужным, ну а мы приступаем!



Приятного вам времяпровождения!

Описание:



Party Hard - 8-BIT инди-проект в жанре стелс-экшен, созданный украинской студией Pinoki Games. Был выпущен 25 августа 2015 года в Steam'e ценой в 250 рублей. Игра является пиксельным симулятором резни со стелсом и элементами стратегии. Вы играете за психопата в маске с ножом, Ваша главная цель - убить надоевших соседей, которые устроили вечеринку с громкой музыкой. При этом вы должны сделать все скрытно. О музыке, здесь она очень хорошая, все треки на дискотеках очень приятные, их можно даже отдельно купить в Steam'e. Графика не режет глаза, локации и модельки персонажей проработаны хорошо. Уровни разнообразны, как и сами персонажи.

Игра также была разработана для мобильных устройств, только к названию дописали слово Go



Геймплей:



Геймплей здесь незамысловатый и довольно простой, Вы можете наносить удар ножом, переносить трупы, быстро бегать и использовать различные ловушки, в которые попадут ваши жертвы. Всего на вечеринках от 30 человек. Все они должны быть мертвы. Вы должны сделать это, не привлекая чье-либо внимание. Если nps заметит, что вы кого-то убили или же переносите чей-то труп, то он тут же побежит к трубке телефона, дабы доложить об этом полиции. После звонка приезжает коп, который будет за вами гнаться. Убежать от него довольно легко, но если полиция приедет снова, то коп будет намного сильнее и выносливее.

Но не только nps могут использовать телефон. Вы также можете позвонить и на вечеринку объявится специальный гость. Это может быть, как и ваш личный телохранитель, так и зомби, который устроит настоящий апокалипсис.

Играя, вы можете подбирать всякие дополнительные предметы, будь-то запасная одежда, в которую можно переодеться, если на вас объявили розыск, или же бомба с таймером, которая взорвется, убив большое количество людей.

В игре доступно всего 12 уровней + у некоторых имеется переделанная версия (на которой творится хаос). Также есть DLC Dark Castle, которое добавляет в игру нового персонажа и 1 уникальную карту, а также DLC High Crimes, которое дополняет сюжетную линию игры. Также в игре доступен редактор карт, с которыми вы можете поделиться в мастерской.

В игре имеется всего 6 персонажей с уникальными способностями (кроме главного героя), доступных для игры (+1 из DLC Dark Castle). Каждого из них, кроме двух начальных, нужно открывать самому.

1)- главный герой, стандартный персонаж без каких-либо умений2)- дочь детектива Джона Веста. Открывается, после того, как игрок совершитуспешных побегов от полиции подряд. Также, изначально открыта на уровне. Способна сначала оглушить жертву, и лишь потом убить её ножом3)- может незаметно носить тела, но не может использовать ловушки. Открывается после прохождения игры4)- открывается после прохождения уровня без обнаружения трупов. Имеет при себе меч, способный убить нескольких врагов одним ударом и бесконечное количество дымовых гранат. Если остановиться у стены или мебели, то ниндзя становится невидимым. Без этого навыка никак, ведь если Вас просто заметит любой человек, то сразу побежит звонить в полицию.5)- персонаж, которому доступноминуты на прохождения уровня. После истечения времени персонаж погибает. За каждое убийство к таймеру добавляетсясекунд. Персонаж открыт изначально, как и Дариус. В общем - это тяжелый для прохождения персонаж.6)- медленный персонаж с бензопилой, который не может подбирать трупы. Он может совершить мощную атаку бензопилой и за секунду убивать окружающих. Открывается, после того, как игрок совершит комбо изубийств ножом.Вы спросите, зачем сюжет в такой игре? Достал нож - режь и ничего замысловатого. Но я вам скажу, что сюжет здесь, для инди-проекта, написан довольно хорошо. Он интересный, нелинейный и местами шокирующий. Всю историю нам повествуют в кат-сценах, рисовка в которых радует глаз.Это история о простом парне, который всего навсего хотел выспаться, но вдруг стал серийным убийцей.Все начинается с диалога двух неизвестных нам, по началу, людей. Через непродолжительное время, узнается, что это диалог детектива Джона Веста и убийцы Дариуса. Этот допрос происходит после всего произошедшего в игре.Однажды, Дариус, проснувшись в 3 часа ночи от громкой музыки соседей, не придумал ничего лучшего, как объявиться на вечеринке с ножом и в маске. После первого массового убийства все СМИ взорвались. Детектив Джон Вест, желая найти преступника, начинает идти по его следам. Пока детектив пытается найти маньяка, Дариус в наглую «срывает» еще несколько вечеринок. Однажды, Джон Вест по случайности, сталкивается с этим психом на дороге в пустыне. Дариус дал ему листовку с вечеринкой на корабле и Джон благополучно довез серийного убийцу к месту, не зная этого. После происшествия на яхте, психопат знакомится с дочерью детектива - Кэтти. Она восхищалась деятельностью маньяка. В уровне Miami Party мы играем за нее, уничтожая всех людей на своем пути.К сожалению, после следующего уровня Bus Party, Кэтти погибает от рук Дариуса. Но самое страшное то, что Джон Вест видел смерть своей дочери. Он застал убийцу врасплох и лицезрел мертвое тело девушки. Джон уже был готов убить Дариуса, но так, как он придерживался моральным нормам, то просто арестовал его. «Я - коп. Народ Америки полагает, что закон держится на таких как я. Его убийство приравняло бы меня к этому психу, к его методам». Казалось бы, вот он, конец всем злодеяниям психопата. Но удача была на его стороне. Происходит авария, недалеко от вечеринки в лесу. На нее Дариус и наведался.После очередной уничтоженной вечеринки в лесу, маньяку опять же удается скрыться. Незадолго до этого, у психа появились последователи, которые восхищались его работой. Они называли Дариуса «Убийцей вечеринок». Далее по сюжету, он наведывается на еще три вечеринки. Наконец остается самая последняя, в метро. Туда Дариуса пригласили его последователи, которые не знали, что он и является тем известным убийцей. Джон Вест делает решающий шаг в поимке убийцы и в этот раз вечеринку патрулируют спец-агенты.Дариусу, как всегда не составив труда, удается перерезать абсолютно всех. После этого события, наступает шокирующий финал, который никто не мог ожидать.В диалоге, который проходит на протяжении всей игры, разговаривают две личности Джона Веста. В финальной кат-сцене мы можем услышать их противостояние, в котором верх берет кровожадная личность.Выходит, что Кэтти была восхищена кровавыми деяниями своего отца. Она также и погибла от его рук.Получается, Джон Вест является потенциальным психопатом с раздвоением личности, личности которого борются между собой внутри него. Такого поворота, я уверен, никто не мог ожидать на протяжении всей сюжетной линии.Так как игра является 2D проектом, то она не требовательна к характеристикам ПК.Игра получилось очень крутой. Она проста в освоении, с хорошим сюжетом и отличной музыкой. Уровни иногда бросают Вам челлендж. Геймплей здесь не надоедает, вся игра проходится примерно за 8 часов.Этот проект однозначно стоит любого внимания, ведь не каждая инди-игра может похвастаться таким проработанным сюжетом. Я считаю, что любой ценитель 2D проектов должен поиграть в это творение.Благодарю всех за уделенное мне время! Я надеюсь, что вам понравилась эта статья. В ней я пытался полностью передать цель игры, ее сюжет и геймплей.Автор: ZER0ID0