Дождь

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EarnНовостиГарем из ада || Helltaker
Автор: Gamehag в October 14, 2020
(1376 ratings)
Гарем из ада || Helltaker

Гарем из ада || Helltaker

 Дорогие читатели, давайте ненадолго сбежим от гнетущей реальности и окунёмся в мир с милыми тяночками прямиком из ада. Сегодня мы поговорим о Helltaker, выпущенная разработчиком vanripper в 2020 году на ПК. Хоть здесь и нет сюжета как такового или крутого геймплея, игрокам очень даже зашла данная игра. Почему? Да чёрт его знает! 

Сюжет

 В один прекрасный день наш главный герой - Адбиратель(*псевдоним, полученный при переводе Helltaker) просыпается с мыслью о том, что чего-то в этой жизни ему не хватает. А именно гарема из девушек-демонов. И дабы исполнить свою мечту он отправляется в ад, ведь, как он сам говорил: "Когда дело касается девушек-демонов, нет такой цены, которая была бы слишком высока."

Helltaker | Gamin

 На этом, собственно, всё. Да, вот настолько здесь короткий сюжет(если так вообще можно сказать). Герой просто берёт, и спускается в ад. Там он находит 10 демонов и одного ангела. Впрочем, при встрече с ангелом можно попасть в рай, но радушного приёма там не ждите, всё очень строго. Кроме концовки, где вы прощаетесь со своим адским гаремом и остаётесь в раю, есть ещё две концовки. Это нормальная концовка для которой нужно...пройти игру(не может быть!), и секретная. Для неё нужно найти руны, спрятанные в разных главах, а потом, когда герой будет дома, нужно встать на коврик с пентаграммой и ввести определённый набор. Тогда откроется портал к последнему, одиннадцатому, демону - Вельзевулу. Правда, из места, в которое вы попали невозможно выбраться. но не суть. Теперь вы увидели всех демонов.

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Геймплей

 Итак, цель игры - собрать девушек-демонов в гарем, а как собирать то? Довольно просто на самом деле. Игровой процесс здесь такой же простой, как и сюжет. Эта игра - логическая головоломка, на подобии Sokoban. Суть заключается в том, что нужно передвигать камни и скелеты, чтобы пройти дальше. Однако у игрока ограниченное количество ходов. Конечной целью здесь являются девушки, когда игрок доходит до них начинается диалог. Если выбрать правильные реплики, то всё будет хорошо, но стоит выбрать не ту - начинаешь всё сначала.
 Когда первая демонесса войдёт в гарем, можно спросить у неё совета. Не то, чтобы он был очень уж полезным и тем не менее такая функция есть. Сами демонессы друг на друга не похожи, ну, кроме цербера, потому что это тройняшки.

nyAM0855pXcqoJ5j6doDM7MykM6yaX.png
 
 Есть тут также уровень босса. Он отличается тем, что теперь это игра больше не на логику, а на реакцию, где вам быстро нужно увернуться от мелких цепей и разрушить большие. В конце уровня, конечно же, мы получаем босса в гарем. Кстати, по иронии, хоть этот босс и кажется одной из самых злых демонов, по словам автора, она на самом деле самая добрая из них, а её садизм - лишь маска для исправного выполнения своей работы.



Итог

 Что мы имеем по итогу?
1.Приятная картинка. Минималистическая рисовка с плавной анимацией, хороший дизайн: всё понятно, удобно и красиво.
2.Шикарная музыка. Опять же, простая, но довольно-таки хорошая музыка, которую можно слушать и в отрыве от игры.
3.Хорошие персонажи. Да, я смею утверждать, что они нормально прописаны и, хоть и использовались достаточно известные архетипы, на друг друга они не похожи и легко запоминаются.
4.Простенькая история.
5.Интересный геймплей.

В общем, я советую ознакомиться с игрой.
-Спасибо за внимание!
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