Делаем персонажа из аниме в роблокс

Всем конишуа)) Я вернулся на gamehag и буду писать снова статьи. На этот раз я решил сделать персонажа из аниме в роблокс,в режиме The Neighborhood Of Robloxia. Этим персонажем является... *Барабанная дробь* Зеро Ту (Zero Two). В статье я её буду называть просто 002. Не буду говорить кто это,вы сами можете посмотреть. Все айди коды будут в самом конце,ну а я буду уже начинать делать. (Про аниме говорить я не буду,ведь тема у нас не про это) (А ещё... Модераторы,не баньте мою статью за это :3)Пожалуй начну делать уже 002. На 002 будет меньше всего кодов и поэтому её делать просто, Так... Во первых вам нужен пак частей тела "Woman". Это очень важно!
Так,а где они? Давайте тогда посмотрим на второй странице...
Опять нету!
Но пролистав чуть ниже я их нашёл на той же странице.
Копируем и вставляем. (Напоминаю,что все айди коды в самом низу)
Ляпота-а-а... Но только одно но... В аниме у 002 эти рожки были на ободке,а эти рожки у нас чуть ниже ободка которые уже есть на волосах,поэтому делаем действия которые я пишу и выделяю на скриншоте.
Нажимаем на шляпу и у нас выползает это...
Теперь нажимаем на эти рожки.
Жмём кнопку Modify.
Далее ставим ползунки как у меняю. Теперь рожки будут на месте. Ну теперь сделаем ей лицо.
Жмём на это лицо и у нас выползает это...
Я уже выбрал лицо. Вам лишь нужно понажимать на стрелки чтобы у вас было всё тоже самое как на скриншоте.
Ну вот и всё! Это конечный результат. Теперь как я и говорил я напишу все айди коды предметов.
Рубашка - 4435618705 , штаны - 5145628859 , волосы - 293316608 , рожки - 4545289327 , лицо - (через редактор режима)
Думаю вам будет легко сделать такой-же скин как и у меня. Ну мне остаётся только с вами попрощаться и пожелать успехов в личной жизни.
Пока-а-а-а-а-а-а :3