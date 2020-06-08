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EarnНовостиДелаем персонажа из аниме в роблокс
Автор: Gamehag в June 8, 2020
(380 ratings)
Делаем персонажа из аниме в роблокс

Делаем персонажа из аниме в роблокс

Всем конишуа)) Я вернулся на gamehag и буду писать снова статьи. На этот раз я решил сделать персонажа из аниме в роблокс,в режиме The Neighborhood Of Robloxia. Этим персонажем является... *Барабанная дробь* Зеро Ту (Zero Two). В статье я её буду называть просто 002. Не буду говорить кто это,вы сами можете посмотреть. Все айди коды будут в самом конце,ну а я буду уже начинать делать. (Про аниме говорить я не буду,ведь тема у нас не про это) (А ещё... Модераторы,не баньте мою статью за это :3)

Пожалуй начну делать уже 002. На 002 будет меньше всего кодов и поэтому её делать просто, Так... Во первых вам нужен пак частей тела "Woman". Это очень важно!     
                                     
9qVunrEzfkUXmA0JL3fhht1yr2VPlj.PNG

Готово!

Q7SyngIknSxC2SMGSCRClBUGqV1PFP.PNG

Но есть одно но... В редакторе режима The Neighborhood Of Robloxia нельзя менять части тела,поэтому ищите тело среди скинов других игроков,либо измените свой пак частей тела в самом роблоксе и зайдите снова в игру.

cv4iXrpVoMKVLugKxcbb2cgGqbMphy.PNG

Ну я нацепил пак частей тела в самом роблоксе,поэтому мне искать не надо. Теперь нужно найти рубашку и штаны для 002. Заходим в волшебный каталог роблокса где есть почти всё! Хе-хе))

Yc9s5hhUPEmdH1aGs7ySHNcT0j9bxv.PNG

Далее слева нам нужно нажать на кнопки которые я указал стрелочками на скриншоте. Под цифрой один находятся все рубашки,а под цифрой два находятся все штаны.

dANnUZpcIHrycxFFYMdOhdCdKNEUiW.PNG

В поиске мы пишем слово ZeroTwo и нажимаем кнопку Enter.

VXX7RxBHMsDtTKlH0vf9GoIcouhcnG.PNG

А теперь учу вас искать айди любого предмета! Нажимаем на любой предмет который нам попадётся под курсор.

qYBcBiNY8E2oJz8SZW73muoRyR9xE7.PNG

Прекрасно! Далее мы просто выделяем и копируем цифры которые я выделил уже сверху. С штанами делаем тоже самое. Как одевать вещи на себя через редактор в The Neighborhood Of Robloxia есть в моей прошлой статье,можете глянуть. Не хочу писать второй раз. (Мне лень)

g6okHJ7q5plLp1pEm1iCQMGD0kzrAk.PNG

Копируем там... вставляем всё такое... И у нас выходит это...

bNPjCW1KsC3Kf1ZeJaNsQfO5qUYt5r.PNG

Мда... Выглядит не очень. Но это ещё не всё! Дальше ищем в нашем волшебном каталоге волосы. Вбиваем в поиске Cottom Candy Hair и нажимаем на эти первые розовые волосы.

kpxz1VRopWoVTDLpy9SUGW4zUi7JaK.PNG

 Опять же копируем и вставляем.

kFQoyQXZJHePxSqNnB0hn5lFGxtzDe.PNG

Прогресс! Теперь нам нужны красные маленькие рожки. Опять же вбиваем в поиске Crystallized Horns.

PZA87Pkicof7AQsInoPjbViGR4ubk8.PNG

Так,а где они? Давайте тогда посмотрим на второй странице...

N85ba7i3iuqfAnYUFRMQz0LFMz1kdR.PNG

Опять нету!

lEZKwpcqIvin7dlDAqbEFEt8DcHq1I.PNG

Но пролистав чуть ниже я их нашёл на той же странице.

164m4T31WRnoVQUwNP0a8Hq3FbjLUo.PNG

Копируем и вставляем. (Напоминаю,что все айди коды в самом низу)

4IHfp5OATkonllexlmhLx6DpIEtvoI.PNG

Ляпота-а-а... Но только одно но... В аниме у 002 эти рожки были на ободке,а эти рожки у нас чуть ниже ободка которые уже есть на волосах,поэтому делаем действия которые я пишу и выделяю на скриншоте.

ZvY1jWTJ9Wkqln6Ctk3tGVQ3aqW4HY.PNG

Нажимаем на шляпу и у нас выползает это...

NJRgYcL5JqpDwElpLEMeL8FIwasL7M.PNG

Теперь нажимаем на эти рожки.

2dUG5ArN1gbORnzaTAu0V4ziKxHJmd.PNG

Жмём кнопку Modify.

aSmGLbhSE4q7WOVjgU0hkNwaXefQo9.PNG

Далее ставим ползунки как у меняю. Теперь рожки будут на месте. Ну теперь сделаем ей лицо. 

l1Ljv5xXXc730HantZJ7tTwG0j8fCf.PNG

Жмём на это лицо и у нас выползает это...

UrFbr7M3iZPWJfnW3l5Fqzw886L6zs.PNG

Я уже выбрал лицо. Вам лишь нужно понажимать на стрелки чтобы у вас было всё тоже самое как на скриншоте. 

enGNW5f2lC8wfbcgPPkK2SmlAP0fZC.PNG

Ну вот и всё! Это конечный результат. Теперь как я и говорил я напишу все айди коды предметов.

Рубашка - 4435618705 , штаны - 5145628859 , волосы - 293316608 , рожки - 4545289327 , лицо - (через редактор режима)

Думаю вам будет легко сделать такой-же скин как и у меня. Ну мне остаётся только с вами попрощаться и пожелать успехов в личной жизни.

                                                                Пока-а-а-а-а-а-а :3

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