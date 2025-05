Делаем персонажа из аниме в роблокс

Всем конишуа)) Я вернулся на gamehag и буду писать снова статьи. На этот раз я решил сделать персонажа из аниме в роблокс,в режиме The Neighborhood Of Robloxia. Этим персонажем является... *Барабанная дробь* Зеро Ту (Zero Two). В статье я её буду называть просто 002. Не буду говорить кто это,вы сами можете посмотреть. Все айди коды будут в самом конце,ну а я буду уже начинать делать. (Про аниме говорить я не буду,ведь тема у нас не про это) (А ещё... Модераторы,не баньте мою статью за это :3)

Пожалуй начну делать уже 002. На 002 будет меньше всего кодов и поэтому её делать просто, Так... Во первых вам нужен пак частей тела "Woman". Это очень важно!Готово!Но есть одно но... В редакторе режима The Neighborhood Of Robloxia нельзя менять части тела,поэтому ищите тело среди скинов других игроков,либо измените свой пак частей тела в самом роблоксе и зайдите снова в игру.Ну я нацепил пак частей тела в самом роблоксе,поэтому мне искать не надо. Теперь нужно найти рубашку и штаны для 002. Заходим в волшебный каталог роблокса где есть почти всё! Хе-хе))Далее слева нам нужно нажать на кнопки которые я указал стрелочками на скриншоте. Под цифрой один находятся все рубашки,а под цифрой два находятся все штаны.В поиске мы пишем словои нажимаем кнопку Enter.А теперь учу вас искать айди любого предмета! Нажимаем на любой предмет который нам попадётся под курсор.Прекрасно! Далее мы просто выделяем и копируем цифры которые я выделил уже сверху.Как одевать вещи на себя через редактор в The Neighborhood Of Robloxia есть в моей прошлой статье,можете глянуть. Не хочу писать второй раз. (Мне лень)Копируем там... вставляем всё такое... И у нас выходит это...Мда... Выглядит не очень. Но это ещё не всё! Дальше ищем в нашем волшебном каталоге волосы. Вбиваем в поискеи нажимаем на эти первые розовые волосы.Опять же копируем и вставляем.Прогресс! Теперь нам нужны красные маленькие рожки. Опять же вбиваем в поиске

Так,а где они? Давайте тогда посмотрим на второй странице...







Опять нету!







Но пролистав чуть ниже я их нашёл на той же странице.







Копируем и вставляем. (Напоминаю,что все айди коды в самом низу)







Ляпота-а-а... Но только одно но... В аниме у 002 эти рожки были на ободке,а эти рожки у нас чуть ниже ободка которые уже есть на волосах,поэтому делаем действия которые я пишу и выделяю на скриншоте.







Нажимаем на шляпу и у нас выползает это...







Теперь нажимаем на эти рожки.







Жмём кнопку Modify.







Далее ставим ползунки как у меняю. Теперь рожки будут на месте. Ну теперь сделаем ей лицо.







Жмём на это лицо и у нас выползает это...







Я уже выбрал лицо. Вам лишь нужно понажимать на стрелки чтобы у вас было всё тоже самое как на скриншоте.







Ну вот и всё! Это конечный результат. Теперь как я и говорил я напишу все айди коды предметов.



Рубашка - 4435618705 , штаны - 5145628859 , волосы - 293316608 , рожки - 4545289327 , лицо - (через редактор режима)



Думаю вам будет легко сделать такой-же скин как и у меня. Ну мне остаётся только с вами попрощаться и пожелать успехов в личной жизни.



Пока-а-а-а-а-а-а :3