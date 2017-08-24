Подписывайтесь на нас в X, чтобы получать промокоды, новости и другое, скоро! https://x.com/GamehagEN

EarnНовостиКак играть в сетевые игры по Hamachi.
Автор: Gamehag в August 24, 2017
(27 ratings)
Как играть в сетевые игры по Hamachi.

Как играть в сетевые игры по Hamachi.

Немного о том как играть в сетевые игры.Наверно все вы играли в одиночные игры, но всеравно это же надоедает играть в одиночку. Так вот для этого существует сетевая игра, а для того чтобы в нее играть специальная программа. Этой программой сегодня является LogMeln Hamachi. Сегодня я расскажу как с помощью неё можно играть по сети на примере нескольких сетевых игр.Но для начала вы должны узнать как ей пользоваться.
После скачивания программы, мы регистрируем учетную запись. Как только запись зарегистрирована, заходите в программу и логинитесь в ней через вашу учетку. Всё,теперь вам осталось только создать сеть. В одной сети - минимум 5 участников, чтобы было больше нужно купить пакет ( но мы же не покупаем этого :D ) для этого можно стать хацкером и сделать столько сетей сколько захотите и играть с не ограниченным кол-вом друзей ( это был лайфхак от меня :D). После создания сети, а именно вы указываете название и пароль вашей сети. Скидываете другу название и пароль и он подключается. Теперь можно начинать играть по сети. Переходим к примерам:


Первая игра: Counter-Strike 1.6

Ну игра сама по себе простая, главное чтобы у вас была открыта консоль разработчика( клавиша ё), включить её можно в настройках клавиатуры. Теперь заходите в игру, и там нужно написать команду sv_lan 0, для того чтобы ваш сервер открылся. Потом командой restart перезапускаем игру. И ваш друг должен скопирывать ваше айпи, которое будет уже дано самой программой Hamachi. начинаться оно будет с цифры 25 и еще несколько цифр через точку. В конце двоеточие и порт самой игры. По стандарту это 27015. ГЛАВНОЕ! Чтобы у вас и у вашего друга была одинаковая версия игры. Тогда ваш друг подключится без какой либо ошибки.

Вторая игра: Garrys Mod

Игра идентична первой игре, потому что они обе от Valve. Проделываете все тоже самое, что в примере выше.Так же версии должны быть одинаковы.


Третья игра: Serious Sam ( любая часть)

По способу подключения игра чуток сложнее. В главном меню вы должны зайти во вкладку мультиплеер, и создать сервер. Друг так же заходит во вкладку мультиплеер и вводит ваше айпи из Hamachi порт вроде вводить не нужно, либо он будет по стандарту. Подключаетесь вы, потом ваш друг и играете. 

Четвертая игра: Commandos strike force (CSF)

Очень простая игра, и все очень просто сделать. Заходите в сетевую игру, соглашаетесь с правилами, придумываете себе ник, выбераете карту на которой будете играть.(Внимание! Карты в сетевой игре будут отличаться от одиночной). Другу ничего копирывать не нужно, т.к он уже есть в вашей лок.сети. Он просто ищет игры, и если у него все нормально, то он без проблем подключится к вашей игре. У меня были случаи, что когда мой друг подключался ко мне у него вылетала ошибка подключения. 

А лучше всего покупать игры в стиме.
