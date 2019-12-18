Бой с тенью - игра по фильму

Обзор игру по фильму 2004-ого года...

После оглушительного успеха российского телесериала Бригада 2002 года, которую назвали гангстерской сагой про лихие 90-х годы, Алексей Сидоров спустя некоторое время начинает снимать новое кино, и фильм выходит в 2004 году, в двух версиях сериал из четырех серий, и полнометражный фильм. Теперь не про бандитов, а про боксера которому предстоит бой с Ларри Палмером, чемпионом мира. Но не все так гладко, главный герой Артем Колчин проходя медосбледование перед боем узнает то у него на обоих глазах разрыв сетчатки. То есть от одного удара может ослепнуть! Так и происходит, с этого и начинаются основные действия, где за слепым боксером будут охотиться все и милиция и бандиты, и все кому не лень...Спустя некоторое время выходит игра от Российской компании Аккела, что кстати для российского кинематографа было редкостью, конечно же все хотели в нее поиграть, особенно после такого успеха фильма. Хоть фильм и стал легендарным, а многих раскачал заниматься спортом, а не ходить с пивом по подъездам, то качество игры оставляет желать лучшего! Жанр игры файтинг, то есть только драки. И драки надо сказать кровавые, кровища, матерные слова, и много другой жести. Как вы поняли, игра повторяет сюжет фильма, причем линейно. То есть все что было в фильме, переведено на движок игры. Присутствуют два персонажа это Артём Колчин в исполнении актера Дениса Никифорова, и профессиональный киллер Вагита Валиева по кличке Змей в исполнении Александра Кузнецова! В игре присутствует семь различных уровней, самый первый уровень этот тот самый бой Артема Колчина с Ларри Палмером. Кстати этот бой пройти не так уж и просто, иначе если вы победите врага в начале, то игра не даст дальше играть! Толи баг, толи недоработка! Дальше уровни будут с важных мест в сюжете, как например ограбление банка...В игре есть плюсы, и есть минусы, начнем наверное с плюсов, уже по традиции:- Игра по хорошему фильму, сама попытка уже плюс...- Главный герой отлично прорисован!- Плюс тем кто любит кровавый треш!- СаундтрекА теперь к минусам, их тут не мало:- Очевидный минус это конечно же защита StarForce, потому что играть можно только на Windows XP, выше уже не получится, хотя на Vista я лично запускал, а на 7-ке и выше уже нет.- Игра работает нестабильно. Потому-что она может тупо зависнуть. Музыка играет, однако ни в какую, ни туда, и ни сюда!- Еще минус это становится скучно играть.Ну вот и подошел обзор на игру Бой с тенью к концу. Сыграть на один раз можно, но перепроходить врятле кто захочет. Всем спасибо за внимание