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Star Conflict

Star Conflict

Star Conflict

Information

Star Conflict - это MMO, которая представляет собой чрезвычайно мощную космическую симуляцию. Как и в любой другой многопользовательской игре, мы можем решить, выполнять миссии в одиночку или присоединиться к группе, где сотрудничество является самым важным аспектом! Интересный момент появляется, когда дело доходит до создания собственного персонажа. Таким образом, мы не просто большая космическая машина, как во многих космических играх, но также можем взять на себя роль персонажа, который контролирует такой корабль. История «Звездного конфликта» не сложна, но очень интересна. Группы наемников и империя конкурируют друг с другом в галактике, а самым важным пунктом вселенной, которую каждый ищет, является заброшенный Сектор 1337. Игроки в своем приключении стремятся открыть секреты и, возможно, богатства, найденные в таинственном секторе 1337. Графика действительно удивляет деталями и богатством цветов планет, звездой пыли или неизвестных галактик. Стоит познакомиться с этой увлекательной космической историей, а стать звездным авантюристом может быть настоящим вызовом!


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