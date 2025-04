Star Conflict un jeu MMO, qui est une simulation spatiale extrêmement développée. Comme dans chaque jeu de ce type où on peut interagir avec d'autres joueurs, on a possibilité de choisir entre un jeu solitaire et l’accomplissement des missions ou bien un jeu en groupe dans lequel ce qui compte le plus, c’est la coopération! L'un des aspects intéressants est la possibilité de créer son propre personnage. On n'est pas seulement une machine dans l’espace, comme dans d’autres jeux de ce type, mais on peut aussi se mettre dans la peau d’un caractère créé par nous qui dirige la fusée. Même si l’histoire du Star Conflict n’est pas compliquée, elle est très intéressante. Des groupes des mercenaires et des empires rivalisent entre eux à travers la galactique et leur but est le Secteur 1337 - une place abandonnée depuis très longtemps. Le joueur, durant son aventure, part à la découverte des mystères, et donc peut-être aussi des richesses étant présentes dans la zone de ce secteur sibyllin. Le graphisme nous surprend avec ses détails et sa richesse des couleurs des planètes, poussières d’étoiles ou galactiques inconnues. Il vaut vraiment la peine de connaître cette histoire intéressante et se mettre dans la peau d’un aventurier d’espace peut se révéler être un véritable défi!