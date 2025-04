Star Conflict to gra MMO, która jest niezwykle rozbudowaną symulacją kosmiczną. Tak jak w każdej tego typu grze gdzie do czynienia mamy z innymi graczami możemy podjąć decyzję o samotnej rozgrywce i wykonywaniu misji lub grze w grupie gdzie przede wszystkim liczy się współpraca! Ciekawym aspektem gry jest możliwość stworzenia własnej postaci. Nie jesteśmy więc tylko wielką maszyną kosmiczną jak w wielu grach o tematyce kosmicznej ale i możemy wcielić się w rolę postaci, która takim statkiem steruje. Fabuła Star Conflict nie jest wymyślnie skomplikowana ale za to bardzo ciekawa. Grupy najemników i imperia rywalizują ze sobą w galaktyce a najważniejszym punktem kosmosu do którego każdy dąży jest opuszczony Sektor 1337. Gracz podczas swojej przygody dąży do odkrycia tajemnic więc być może i bogactw znajdujących się w rejonie tajemniczego Sektora 1337. Grafika naprawdę zaskakuje swoją szczegółowością i bogactwem kolorów planet, gwiezdnych pyłów czy nieznanych galaktyk. Warto jest poświęcić czas na zapoznanie się z tą ciekawą kosmiczną historią a wcielenie się w rolę gwiezdnego poszukiwacza przygód może okazać się prawdziwym wyzwaniem!