Star Conflict é um jogo MMO, que é uma incrivelmente extensa simulação cósmica. Como em todos os jogos neste tipo, podemos ecolher jogar sozinho e completar as missões ou jogar em grupo, onde o mais importante é cooperação! Interessante aspeto é uma criação de personagem. Não somos só uma grande máquina cósmica, como nos muitos jogos com a temática cósmica, mas também incorporamos uma personagem, que dirige o navío.

O enredo de Star Conflict não é muito complicada, mas tem vários pontos interessantes. O grupo de mercenários e impérios estão a rivalizar em galática, e o lugar mais importante onde todos estão a destinar é o abandonado Setor 1337. Durante sua aventura, o jogador aspira a descobrir os segredos deste misterioso Setor 1337, então pode encontrar as riquezas ao redor. Os gráficos encanta com seus detalhes e cores dos planetas, poeira estrelar ou desconhecidas galáticas. Vale a pena dedicar o teu tempo para conhecer esta história interessante e incorporar o papel do buscador estrelar pode se tornar um verdadeiro desafio!