где посмотреть сколько боёв выйграно

Я не знаю. Может есть какая-то статистика игрока или ещё что-нибудь. Я особо не интересовался этим
нужно зайти во вкладку достижения и открыть в ней рейтинги, там внизу открывшегося окна будет указан ваш рейтинг и колличество боёв. Делаете скрин всего окна и всё ок, если вы зарегали новый аккаунт
крутая игра я играл 2 года
ненавижу тех кто не любит эту игру!
уважаю тех кто любите эту игру
крутая игра я играл 2 года
енегнененгегнегнегнененг66666666666
жмешь на аватаркутам рядом раздел статистика достижения и.т.д
Иконка персонажа - статистика - смотрите сколько боев выиграли - скан - ОДОБРЕНИЕ!