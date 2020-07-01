где посмотреть сколько боёв выйграно

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novice rank iconcronourameshi4: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconMr Desperado: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconGael seguil: hhooo
novice rank iconGael seguil: привет
novice rank iconAlfred Bundle: mone
novice rank iconfra4: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem177 от Дождя.
novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
apprentice rank iconlitwickclub995: ну это тогда ключ minecraft java и bedrock edition microsoft store или что-то в этом роде
novice rank iconffe: ну, это дает вам аккаунт, так что вы не можете добавить его к своему аккаунту, если у вас уже есть аккаунт
apprentice rank iconlitwickclub995: работает для меня
apprentice rank iconlitwickclub995: купите учетную запись Windows Minecraft Java и Bedrock Edition
novice rank iconKamilos31: потому что результатов поиска очень много, и я не знаю, что выбрать
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где посмотреть сколько боёв выйграно

volkob46 avatar

volkob46

July 1, 2020 at 11:41 PM

пж пж пж пж
Katushka12 avatar

Katushka12

July 2, 2020 at 10:12 AM

сама не знаю
Strelok753 avatar

Strelok753

July 22, 2020 at 09:35 PM

Я не знаю. Может есть какая-то статистика игрока или ещё что-нибудь. Я особо не интересовался этим
Gad1128 avatar

Gad1128

July 25, 2020 at 12:26 AM

нужно зайти во вкладку достижения и открыть в ней рейтинги, там внизу открывшегося окна будет указан ваш рейтинг и колличество боёв. Делаете скрин всего окна и всё ок, если вы зарегали новый аккаунт
misfar6348 avatar

misfar6348

July 25, 2020 at 12:35 AM

крутая игра я играл 2 года
misfar6348 avatar

misfar6348

July 25, 2020 at 12:36 AM

ненавижу тех кто не любит эту игру!
misfar6348 avatar

misfar6348

July 25, 2020 at 12:36 AM

уважаю тех кто любите эту игру
misfar6348 avatar

misfar6348

July 25, 2020 at 12:37 AM

кхм кхм
misfar6348 avatar

misfar6348

July 25, 2020 at 12:37 AM

оч круто
zargoros avatar

zargoros

August 17, 2020 at 03:04 PM

В профиле же :3
kosmos345 avatar

kosmos345

August 18, 2020 at 10:49 PM

кееуукеуе364353
Smert01 avatar

Smert01

August 19, 2020 at 05:24 PM

крутая игра я играл 2 года
vadim6133 avatar

vadim6133

August 19, 2020 at 07:37 PM

енегнененгегнегнегнененг66666666666
deh7783 avatar

deh7783

August 30, 2020 at 06:59 PM

жмешь на аватаркутам рядом раздел статистика достижения и.т.д
ShizGarRa avatar

ShizGarRa

September 1, 2020 at 09:28 PM

Иконка персонажа - статистика - смотрите сколько боев выиграли - скан - ОДОБРЕНИЕ!

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где посмотреть сколько боёв выйграно на форуме Star Conflict на Gamehag