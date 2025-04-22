Неожиданно создатели ARMA 3 и DayZ выпустили новую игру под названием Project ARGO. Эта игра - тактический стрелок, в котором вы сможете сражаться в PvP 5 на 5.



Тактический «истинный» хардкорный военный шутер с огромным и неприлично пустым открытым миром, неограниченная длина и ширина которого определяются желанием разработчиков заставить пользователей почувствовать себя в гуще военных событий. Ну, в общем, это бесплатная версия Arma 3.



В Project Argo можете найти три режима игры: Clash - битва за территорию, разделенную на сектора; цель в Link состоит в том, чтобы захватить цепь контрольных точек быстрее, чем противник; рейд делит команду на атаку и защиту: нападавшие стремятся захватить данные в одном из трех возможных пунктов.



И так, чего же ты ещё ждешь? Просто загрузи игру и наслаждайся этим красивым и сильно захватывающим FPS.

