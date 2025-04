Assez inattendus, les créateurs d'ARMA 3 et DayZ ont sorti un nouveau jeu - le Project Argo. Un jeu de tir tactique dans lequel vous pouvez participer à des combats PvP 5 contre 5.



Ce véritable hardcore militaire permet de se sentir comme des véritables guerriers dans un vaste monde d'une longueur et d'une largeur illimitées. À la base, c'est la version gratuite d'Arma 3.



Dans Project Argo, il existe trois modes de jeu: Clash est une bataille dans des zones divisées en secteurs. Dans Link, votre travail consiste à prendre en contrôle des points plus rapidement que vos adversaires. Raid divise l'équipe en attaque et en défense: les attaquants doivent capturer les données dans l'un des trois points possibles.



Qu'attendez-vous donc ? Il suffit de télécharger le jeu pour profiter de ce FPS superbe et addictif.