Dieses echte Militär-Hardcore Spiel lässt dichin einer riesigen Welt von unbegrenzter Länge und Breite in ein Kriegsgebiet eintauchen. Im Grunde genommen ist dies die kostenlose Version von Arma 3.

In Project Argo findet man drei Spielmodi: Clash ist ein Kampf um Gebiete, die in Sektoren unterteilt sind. In Link besteht eure Aufgabe darin, die Kette von Checkpoints schneller als Gegner einzunehmen. Raid teilt das Team in den Angriff und die Verteidigung: Die Angreifer sollten Daten in einem der drei möglichen Punkte er­obern.

Worauf wartet ihr? Ladet einfach das Spiel herunter und genießt dieses hervorragende und fesselnde FPS.