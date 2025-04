De repente, os criadores de ARMA 3 e DayZ lançaram o novo jogo chamado Project ARGO. Este é um jogo táctico de tiro onde poderás lutar em PvP num 5 para 5.



Os programadores desejam fornecer um espaço para os seus usuários onde eles poderão mergulhar nos grandes eventos militares. Encontrarás o verdadeiro jogo de tiro com o mundo grande, vazio, aberto e ilimitado onde terás de usar as tuas habilidades tácticos.



No jogo Project ARGO existem três modos. Clash é uma batalha para explorar os novos territórios divididos em setores. Link é capturar a cadeia de controlo, mais rápido do que o teu adversário. Raid divide a equipa em elementos ofensivos e defensivos: os atacantes tem que capturar os dados num dos 3 pontos possíveis.



O que estás a esperar? Descarrega já este jogo e disfruta o viciante e maravilhoso FPS.