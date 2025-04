Inaspettatamente, i creatori di ARMA 3 e DayZ hanno rilasciato un nuovo gioco chiamato Project ARGO. Questo gioco è un gioco sparatutto tattico in cui potrai combattere in PvP 5 per 5.





È un gioco con un enorme e indecentemente vuoto mondo aperto, la cui lunghezza e larghezza illimitate è determinata dal desiderio degli sviluppatori di far sentire i giocatori nel mezzo di eventi militari. Bene, in generale, questa è la versione gratuita di Arma 3.





In Project Argo puoi trovare tre modalità di gioco: Clash è una battaglia per il territorio divisa in settori. L'obiettivo di Link è quello di catturare la catena di punti di controllo più velocemente del nemico. Raid divide la squadra in attacco e difesa: gli attaccanti cercano di catturare i dati in uno dei 3 possibili punti.





Allora, cosa stai aspettando? Basta scaricare il gioco e godere di questo bellissimo FPS molto avvincente.