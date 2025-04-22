Playerunknown's Battlegrounds - это обязательная игра для всех любителей battle royale. Несмотря на то, что игра по-прежнему находится в «раннем доступе», она по-прежнему дает игрокам массу удовольствия от игрового процесса. Кроме того, Bluehole Studio не останавливается на достигнутом, и, несмотря на огромный успех, они все еще работают, чтобы удовлетворить игроков и все же производители прислушиваются к тому, что их пользователи говорят.



Принцып очень прост - убей или убют Тебя. Игра начинается, когда Ты находишся в самолёте, из которого, выбрав подходящую зону посадки, Ты должен выпрыгнуть и приземляться с парашютом. Когда касаемся земли, мы обречены - не можем рассчитывать только на самих себя. Ну ... ли у наших товарищей по команде, так как есть два других режима, таких как дуэт и отряд, последний из которых имеет возможность создать команду из 4 игроков. Это не имеет значения, одни ли мы или находимся в команде, поскольку есть такой аспект, который всегда один и тот же. В самом начале у нас ничего нет, кроме нашей одежды. Мы должны найти предметы, необходимые для того, чтобы сблизиться с победой, проискав еще одну комнату в заброшенном доме, многоквартирном доме или ангаре. Самое главное, конечно, оружие - а их много. Начиная с обычного оружия ближнего боя, такого как мачете или лом, заканчиваются пистолетами, пулеметами и снайперскими винтовками. Также надо добавить к этому возможность поиска и внесения различных модификаций в качестве более крупного клипа, супрессора или перекрестия - тут правда большой выбор опций. Не забудь обеспечить надлежащую защиту от пуль! Для этого понадобится бронежилет и шлем. И если нам кончится место на новые предметы, тогда мы всегда найдем рюкзак. Бывает, что не повезёт и получим ранения от боеприпасов, тогда можем использовать повязки и аптечки первой помощи.

Главная цель - остаться в живых до самого конца - наш перосанаж должен убить всех на своем пути, чтобы выжить. Это жестокая борьба за выживание на огромном изолированном острове. Разработчики следили за тем, чтобы он отличался. Мы можем посетить карьеры, заброшенные фермы, военную базу или города, где может быть враг, скрывающийся на каждом углу. Перемещение из одного места в другое может быть обеспечено с помощью мотоциклов или внедорожников. Пейзажи, которые увидем, иногда позволяют нам забыть, что где-то вдали может позволить себе снайпера, ожидающего нас в голову.

Тем не менее, есть еще что-то, что делает каждый раунд исключительным, ещё одно приключение, о котором мы поговорим с нашими друзьями.

