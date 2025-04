Playerunknown's Battlegrounds to obowiązkowa pozycja dla każdego fana trybu battle royale. Nawet pomimo tego, że gra wciąż jest we "wczesnym dostępie", to już w tym wczesnym etapie produkcji zapewnia ona swoim graczom dającą dużo frajdy rozgrywkę. Ponadto - Bluehole Studio nie spoczywa na laurach i nawet pomimo przeogromnych sukcesów które osiągnęli twórcy, Ci wciąż pracują nad nieustannym spełnianiem zachcianek graczy, gdyż słuchają tego, co mają oni do powiedzenia.



Zasada jest dziecinnie prosta - zabij lub zostań zabitym. Gra zaczyna się w chwili pojawienie się w samolocie skąd, wybierając odpowiednie miejsce docelowe, należy wyskoczyć i wylądować przy pomocy spadochronu. W momencie dotknięcia przez nas powierzchni twardego gruntu, możemy polegać tylko na sobie. No... Albo na naszych towarzyszach, gdyż istnieją jeszcze dwa tryby rozgrywki - duo oraz squad, gdzie w tym ostatnim możemy stworzyć drużynę do czterech osób. Nieważne jednak, czy ktoś nam towarzyszy, czy też nie, gdyż jeden fakt pozostaje niezmienny. Na samym początku, nie posiadamy przy sobie niczego, poza naszymi ubraniami. Musimy więc, przeszukując kolejne pomieszczenia opuszczonych domów, blokowisk czy hangarów, odnaleźć przedmioty, które choć trochę przybliżą nas do zwycięstwa. Najważniejszą z nich jest rzecz jasna broń - a tych jest naprawdę wiele. Od zwykłych broni ręcznych takich jak maczety lub łomy, po pistolety, karabiny maszynowe i snajperki. Dorzućmy do tego możliwość znalezienia i dodania do nich modyfikacji takich jak zwiększony magazynek, tłumik czy celownik i mamy przed sobą cały wachlarz możliwości. Nie można też zapomnieć o tym, by zapewnić ciału niezbędną ochronę przed pociskami wrogów! Do tego przydadzą nam się kamizelki kuloodporne oraz kaski. A jeśli zabraknie nam miejsca, to zawsze możemy znaleźć plecak, który nam je zapewni. Jeśli już spotkał nas ten pech i zostaliśmy pokiereszowani przez ostrą amunicję, pozostaje nam się połatać bandażami lub zestawem pierwszej pomocy.



Celem gry jest pozostanie przy życiu do samego końca - to my musimy być tą osobą, która wybije wszystkich na swojej drodze, by przeżyć. Jest to brutalna walka o przetrwanie na ogromnej, odizolowanej wyspie. Twórcy zadbali o to, by była ona zróżnicowana. Możemy na niej zwiedzać opuszczone gospodarstwa rolne, bazę wojskową, kamieniołomy czy miasteczka, w których za każdym rogiem może czaić się wróg. A poruszanie się pomiędzy tymi lokacjami ułatwią nam pojazdy takie jak motory, czy samochody terenowe. Widoczne niekiedy przepiękne krajobrazy pozwalają nam zapomnieć o tym, że gdzieś tam w oddali może czaić się snajper, który tylko czeka by odstrzelić nam głowę.



Coś jednak sprawia, że każda kolejna runda niesie za sobą coś nowego, kolejną przygodę którą będziemy wspominać wraz ze znajomymi.