Playerunknown's Battlegrounds è attualmente il più famoso gioco di combattimento multiplayer di massa online. Anche se il gioco è ancora in "Accesso immediato", offre ai suoi giocatori un sacco di divertimento dal gameplay. Inoltre, il Bluehole Studio non dormono sugli allori e nonostante l'enorme successo che hanno avuto, stanno ancora lavorando per soddisfare i giocatori. La regola è molto semplice: uccidi o sarai ucciso. All'inizio del gioco si troviamo su un aereo da cui, dopo aver scelto una zona di atterraggio adeguata, dobbiamo saltare e atterrare con un paracadute. Quando tocchiamo la terra, siamo condannati - possiamo contare solo su noi stessi. Bene ... O sui nostri compagni di squadra, poiché ci sono altre due modalità di gioco come il duo e la squadra, l'ultima ha la possibilità di creare una squadra da un massimo di 4 giocatori. Non importa se siamo in squadra o da soli, dato che un aspetto è sempre lo stesso. All'inizio, non abbiamo nulla con noi, tranne i nostri vestiti. Dobbiamo quindi trovare gli oggetti necessari per avvicinarsi alla vittoria grattando dapertutto; tantissime stanze in una casa abbandonata, un condominio o un hangar. Il più importante, ovviamente, è un'arma - e ce ne sono molti. A partire da normali armi da mischia come machete o crowbar per finire con pistole, mitragliatrici e fucili da cecchino. Aggiungete anche a ciò la possibilità di trovare e mettere varie modifiche come una clip più grande, un soppressore o un mirino e potete vedere lì una vasta gamma di opzioni. Non dimenticare di assicurare una difesa adeguata contro i proiettili! Per questo, avrai bisogno di una giacca antiproiettile e un casco. E se non avremo abbastanza posto, possiamo sempre trovare uno zaino. Se siamo stati così sfortunati da essere feriti da munizioni vere, possiamo usare bende e kit di pronto soccorso. L'obiettivo principale è rimanere vivi fino alla fine - è il nostro personaggio che deve uccidere tutti sulla sua strada per sopravvivere. È una lotta brutale per la sopravvivenza su un'isola enorme. Il gioco è molto differenziato. Possiamo visitare cave, fattorie abbandonate, una base militare o città, dove potrebbe esserci un nemico in ogni angolo. Il passaggio da un luogo a un altro può essere assicurato con moto o fuoristrada. I paesaggi che possiamo vedere a volte ci fanno dimenticare che da qualche parte lontano si può addormentare un cecchino che aspetta solo di spararci in testa. Tuttavia, c'è ancora qualcosa che rende ogni round eccezionale, un'altra avventura di cui parleremo con i nostri amici.