Playerunknown's Battlegrounds é uma posição obligatória para todos os fãs de modo de battle royal. Mesmo que este jogo ainda esteja no "Fase inicíal", até no começo dessa produção, fornece o entretenimento divertido. Además - Bluehole Studio não para de se desenvolver e apesar do grande sucesso, continuadamente está a trabalhar para satisfazer os seus jogadores, ouvindo com atenção todos os comentários deles.



A regra é muito simple - mata ou sê morto. O jogo começa dum momento de estar no avião, onde deve-se escolher um devido lugar, saltar do avião e aterrar com o pára-quedas. Num momento de tocar o chão, podes contar só contigo mesmo... A menos que escolhas o outro modo: duo ou squad, onde podes contar também com os teus companheiros. No modo squad podes criar uma equipa formada por até 4 pessoas. Na verdade, não importa tanto se tens algum companheiro ou não, porque um fato vai ser o mesmo - não tens nenhum equipamento apesar das roupas que tu vistes. Então tens que encontrar os precisos itens para te aproximares a vitória, procurando-as pelos quartos dos edifícios abandonados, apartementos ou hangar. A coisa mais importante é uma arma - e há muitas ao redor. Começando de machete ou barra de metal por pistolas, metralhadoras ou espingardas.



Adicionando a possibilidade de encontrar as várias modificações como: maior carregador, silenciador ou mira de arma, podes ver a grande variedade dos opções.

Não esqueça de garantir toda a proteção para o corpo, essencial para defender-se dos tiros de inimigos. Para isso vais precisar de colete à prova de balas e capacetes. Se aconteça que não tenhas espaço suficiente, sempre podes encontrar uma mochila. Se tenhas azar e fosses ferido por um tiro, podes usar uma ligadura e primeiros socorros.



O objetivo deste jogo é ficar vivo até o mesmo fim - és tu que tem que ser essa pessoa que vai matar todos no seu caminho. Isso é uma luta bruta para sobreviver na enorme ilha isolada. Os criadores tomaram conta para ela ficar muito variada. Podemos visitar as fazendas abandonadas, bases militares, pedreira e cidades, onde em cada esquina de repente pode aparecer um inimigo. O transporte entre lugares facilitam os automóveis, como motocicletas ou veículos todo-o-terreno.

As paisagens que podes ver às vezes deixam te esqueçer sobre os atiradores que apenas estão a esperara para atirar na tua cabeça.



No entanto, ainda existe alguma coisa que faz cada round uma nova aventura excepcional, sobre que vais discutir com teus amigos.