PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDSは、すべてのバトルロワイヤルモードのファンにとって必要不可欠なものです。ゲームはまだ"Early access"にあるにもかかわらず、それはまだプレイヤーにゲームプレイから多くの楽しみを与えます。また、ブルーホール・スタジオは大成功したにもかかわらず、プレイヤーたちの欲求に応えようと努力しています。


ルールは非常に単純です - 殺すか殺されるか。ゲームは、適切なランディングゾーンを選択した後、パラシュートでジャンプして飛行機に乗り開始されます。私たちが地面に触れると、私たちはすでに運命づけられています - 私たちは自分自身しか数えられません。チームメイトには、デュオやチームのような2つのモードがあり、最後には4人までのチームを作り出すことができます。 1つの側面が常に同じであるため、私たちがチームにいる場合でも、単独でも問題はありません。最初は、私たちの服を除いて、私たちは何も持っていません。私たちは、放棄された家、アパートのブロック、ハンガーの中の別の部屋の周りを引っ掻くことによって、勝利に近づくために必要なアイテムを見つけなければなりません。もちろん、最も重要なのは武器です。マチェーテやクロウバールのような通常の近接戦闘武器で始まり、最終的にはピストル、マシンガン、スナイパーライフルなども見つけられます。また、大きなクリップ、サプレッサーまたはクロスヘアを強化させるためのオプションもたくさんあります。弾丸に対して適切な防衛武器を持つことも忘れないでください！そのためには、フラケットジャケットとヘルメットが必要です。そして、もし私たちが十分な場所を持たなければ、いつでもバックパックを見つけることができます。もし弾薬によって負傷するなどとても不運だった場合、私たちは包帯と救急箱を使用することができます。

主な目的は、最後まで生き続けることです - キャラクターは生き残るためには皆を殺さなければいけません。孤立した巨大な島で生き残るための残忍な戦いです。開発者は、分化されているということを確認しました。私たちは、採石場、放棄された農場、軍事基地、または町を訪問することができます。そこには隅々に敵が潜んでいるかもしれません。モーターバイクやオフロード車では、ある場所から別の場所へ移動することができます。風景は、時には遠くのどこかで私たちの頭を狙っているスナイパーがいるということを忘れさせるでしょう。

しかし、あらゆるラウンドを特別にする何かがあります。それについて友達と話したくなるでしょう。



jaJA
