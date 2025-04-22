Life is Feudal - это новая песочница MMORPG, созданная студией Bitbox. В ней, в отличии от многих других MMORPG, нет фантастических или сверхъестественных элементов, вся игра фокусируется на вымышленных средневековых временах. Действие происходит в огромной области, богатой ресурсами и опасностями. Как у персонажа, у Тебя будет одна главная цель: Тебе придется выжить - съесть или быт съеденным дикой природой.



Созидай мир, по которому ступаешь, строй новые структуры, такие как замки или деревни, а также изготовь новые предметы. Встречай других игроков, создавай гильдии и королевства, проводи захватывающие осады и сражения со своей армией! Борьба с в врагами происходит в чрезвычайно требовательных, но хорошо проработанных поединках и битвах. Исследуй этот мир с разнообразными климатическими зонами, обширными лесами и большими равнинами.



Life is Feudal являетсй очень реалистичной, но все таки игрой - вымышленный мир, созданный разработчиками, представляет собой лучшее, что может быть в средневековых реалиях. Это действительно глоток свежего воздуха среди всех повторяющихся фэнтезийных миров, полных магии, разных рас и особенностей. Ты должен проверить это сам! Присоединись к феодальной жизни и поднимись по лестнице к Власти!









