Life is Feudal

Life is FeudalはBitbox studioによって作成された新しいサンドボックスMMORPGです。他の多くのMMORPGとは異なり、ファンタジーや超自然的要素はありませんが、ゲーム全体は中世の架空の時代に焦点を当てています。この活動は、豊富な資源と危険があります。プレイヤーとしての主な目標は、野生生活で生き残り、食べ、食べられることです。

あなたが踏み込んだ世界を形作り、城や村などの新しい建築物を造り、新しいアイテムを作ります。他のプレイヤーと会い、ギルドや王国を創り出し、自分の軍隊と一緒に壮大に戦いましょう！敵と非常に厳しい、しかしより満足のいく戦いをしましょう。多様な気候帯、広大な森林、大平野があるこの世界を探検してください。

Life is Feudalは、リアルさを求めていますが、これはゲームです。つまり、開発者によって作成された架空の世界であり、中世のリアルを最大限に感じることができます。魔法、さまざまな人種や特徴でいっぱいのファンタジー世界の中で、本当に新鮮な空気を感じられるでしょう。自分の目で確かめてみましょう！Life is Feudalに参加し、支配権を手に入れよう！