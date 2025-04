Life is Feudal é um novo sandbox MMORPG criado pelo estúdio Bitbox. Diferente dos outros jogos MMORPG, neste jogo não há nenhum fantasia nem elementos sobrenaturais, mas o jogo concentra-se nos ficcionais tempos medievais. A ação ocorre na grande area cheia dos recursos e perigos. Como o jogador, tens que atingir um maior objetivo - tens que sobreviver, comer or ser comido pela vida selvagem.



Forma o mundo pelo qual caminhas, cria as novas construções como castelos ou aldeias e faz os novos itens. Encontra-te com os outros jogadores e cria as guildas e reinos, lidera os cercos e batalhas com teu própio exército! Combate os teus inimigos nos extremalmente exigentes, mas também ainda mais satisfatorios duelos e batalhas. Explore o mundo com as zonas do ambiente diferente, imensas florestas e grandes planícies.



Life is Feudal quer ser realístico, mais ainda permanece como um jogo - o mundo ficcional criado por programadores, que representa o melhor possível a realidade medieval. Verdadeiramente, isso é um sopro de ar fresco entre todos esses repetitívos mundos fantásticos cheios de magia, várias raças e especificidades. Tens que verificar isso sozinho! Junta-te a vida feudal e sobe a escada do teu domínio!