Life is Feudal est un nouveau jeu MMORPG du type sandbox créé par le studio Bitbox. Contrairement à un grand nombre des MMORPG, il n’y a pas d’éléments surnaturels ou extraits de la fantasy, car le jeu se concentre sur des temps médiévaux fictifs. L’action se déroule sur une zone énorme, riche en ressources et dangers. En tant qu’un joueur, votre but principal sera unique – vous devrez survivre, manger ou être mangé par la faune.

Formez le monde sur lequel vous marchez, construisez des nouvelles structures comme des forteresses ou des villages et fabriquez des nouveaux objets. Rencontrez d’autres joueurs et créez des guildes ou des royaumes entiers, des sièges et batailles spectaculaires avec votre armée ! Combattez vos ennemis dans des duels et des batailles extrêmement exigeants, mais tout aussi satisfaisants. Explorez ce monde avec des zones climatiques diverses, des vastes forêts et des larges plaines.

Life is Feudal veut être réaliste, mais c’est toujours un jeu – un monde fictif créé par les développeurs, qui représente de son mieux les réalités médiévales. C’est vraiment une bouffée d’air frais parmi tous ces mondes de fantasy répétitifs, pleins de magie, races différentes et autres bizarreries. Vous devez le voir vous-même ! Rejoignez la vie feudale et montez sur l’échelle vers votre pouvoir ultime !