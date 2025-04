Life is Feudal è un nuovo sandbox MMORPG creato dalla compagnia Bitbox. A differenza dagli altri MMORPG, non ci sono elementi fantasy o soprannaturali, ma tutta l'azione si svolge in un medioevo fittizio. Il luogo dove è ambientato il gioco è pieno non solo delle risorse naturali, ma anche di pericoli. In quanto un giocatore dovrai scegliere tra sopravvivere e cacciare gli animali selvatici oppure essere mangiato vivo da loro. Cambia la regione in cui vivi, costruisci nuovi edifici quali castelli oppure interi villaggi e fai la manufattura. Incontra altri giocatori e insieme fondate gilde e regni, assediate gli altri e conducete le battaglie organizzando il vostro proprio esercito. Combatti i tuoi nemici nelle battaglie e duelli