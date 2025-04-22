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Black Desert

Black Desert

Black Desert

Information

Оцени одну из самых красивых MMORPG всех времён. Black Desert Online - игра, разработанная корейской студией - Pearl Abyss, предоставленная нам, Kakao Games. Исследуй потрясающий мир Черной пустыни, который характеризуется невероятно разнообразной флорой и фауной, захватывающими дух пейзажами и бесчисленными встречaми. Окружающая среда была отполирована со всех сторон, каждый камень, каждая лесная трава, похоже, были проработаны с таким же усердием и, несмотря на страну происхождения, изобилирует всем знакомыми пейзажами Средиземноморья. Однако за этой красотой скрывается что-то гораздо больше.

Ты пришел в этот мир, чтобы совершить великие дела. С самого начала Тебя сопровождал таинственный Черный Дух, Твой проводник, источник величия, но и нечто гораздо больше, чем может показаться. Ты поймешь это в своих путешествиях через Республику Кальфеон, Королевство Валенсия (и многие другие). Но сначала придется создать своего персонажа с помощью идеального инструмента для создания героя. Итак, хочешь, чтобы он или она предстали как Твоё отражение, или, может быть, воображение? Ты сможешь выбирать среди классов, которых 11. 11 более или менее разных стилей игры, 11 разных приключении. Будь внимателен! Боевая система сложная, но дает гораздо больше удовлетворения после победы над противником! И она очень динамична. Нельзя оставаться на одном месте слишком долго, нужно двигаться! Используй свои мощные заклинания, чтобы раздавить орды орков, развивать навыки, чтобы победить более сильную единицу. А может Ты не хочешь сражаться? Ну, это не обязательно! Купи дом, укрась его своими трофеями или мебелью, купленными в городе, разведи лошадей, стань торговцем и садись в свой фургон, чтобы пронестись между городами, деревнями и форпостами, где Ты сможешь продавать товары, или займись производством Ага! У вас может быть своя собственная ферма и ящики со свежим сладким картофелем. В конце концов, кому не нравится картошка?! После долгого путешествия можешь расслабиться у причала, взять удочку и поймать крупную рыбу. Возможности бесчисленны, и мы можем перечислять их еще долго, но как насчет того, чтобы проверить игру самому? Ты потеряешь, если не попробуешь!

Recent Forum Posts

Black desert

4 replies

Last reply: Nov 23, 2024

Is this game good?

5 replies

Last reply: Sep 21, 2023

The character creation part is also noticed by many players

2 replies

Last reply: Aug 31, 2022

Is this game p2w?

4 replies

Last reply: Aug 31, 2022

game play players playing me

7 replies

Last reply: Feb 2, 2022

FanBeastlolever

2 replies

Last reply: Sep 5, 2020

Discussion of issues related to task rejections, incorrect screenshots, etc.

1 replies

Last reply: Aug 13, 2020

is there anything good about the game except the cc?

11 replies

Last reply: Aug 7, 2020

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