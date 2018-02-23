Всё описано и не раз в соответствующих статьях)
\жд
ххж
з0ъ
ж=зх
=хж-з
зхъщдзхщ0=хъз0-
\ъзх-
х
Нужно сказать и за скринить процесс закачки, что бы было видно ник и маил
а как взять квест чтобы получить камни душ?
Получи 5-й уровень в игре
отклонили не советую если у кого в стиме делать то отклонят!
Просто надо получить 5 уровень в игре и заскринить это
бля, я пригласил друга, а мне не дали 200 камней душ или как их.
Отклонили квест хотя все сделал правильно. Сказали мол вы не зарегистрировали новый аккаунт. Но я то его регистрировал лично. В чем проблема?
все эти квесты просто ОБМАН