GemЗарабатывать

Дождь

Gem52

novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
novice rank iconbraian: wenas
novice rank iconKamilos31: ок
scholar rank iconhanfred: email, как я тебе говорил, скорее всего завтра в 18:00
novice rank iconKamilos31: сколько ждать игру, купленную за самоцветы, и куда она приходит ??
novice rank iconFraluth: alo
novice rank iconCrisets: aloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Helloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Jooo
novice rank iconBenjamin Nenning: ..
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconAdrian Toica: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconsktoilet443: Привет
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: привет
novice rank iconLovegamehag: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMohamed: Привет
scholar rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem112 от Дождя.
novice rank iconmtc: AA
novice rank iconBramskott: привет
novice rank iconYung Âür: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconAndrew Kovach: Qq
novice rank iconVipeR: Capybara stare emote (inline chat version)
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
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Как выполнить задание?

Sergey1 avatar

Sergey1

February 23, 2018 at 05:10 PM

Всё описано и не раз в соответствующих статьях)
dvinskoi avatar

dvinskoi

February 23, 2018 at 10:34 PM

\жд
ххж
з0ъ
ж=зх
=хж-з
зхъщдзхщ0=хъз0-
\ъзх-
х
Hawkeyeq avatar

Hawkeyeq

March 2, 2018 at 03:28 PM

Нужно сказать и за скринить процесс закачки, что бы было видно ник и маил
aleksandrekot avatar

aleksandrekot

April 9, 2019 at 01:06 AM

а как взять квест чтобы получить камни душ?
falann avatar

falann

June 2, 2019 at 08:48 PM

никак
Nastya123456784 avatar

Nastya123456784

November 5, 2019 at 01:16 AM

уже никак
C_BEPTYXI_B_YX0_ avatar

C_BEPTYXI_B_YX0_

December 22, 2019 at 04:57 PM

Я хз
BerserkerPlus avatar

BerserkerPlus

February 7, 2020 at 01:44 PM

Мда уж!
mollner avatar

mollner

February 8, 2020 at 01:23 AM

Получи 5-й уровень в игре
asinikit avatar

asinikit

February 9, 2020 at 07:51 AM

отклонили не советую если у кого в стиме делать то отклонят!
rektim11 avatar

rektim11

February 15, 2020 at 01:42 AM

Просто надо получить 5 уровень в игре и заскринить это
terozera avatar

terozera

May 16, 2021 at 07:22 PM

бля, я пригласил друга, а мне не дали 200 камней душ или как их.
Nightmareed avatar

Nightmareed

June 9, 2023 at 03:04 PM

Отклонили квест хотя все сделал правильно. Сказали мол вы не зарегистрировали новый аккаунт. Но я то его регистрировал лично. В чем проблема?
MrIron avatar

MrIron

February 2, 2025 at 08:59 PM

все эти квесты просто ОБМАН

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