Découvrez un des plus beaux jeux MMORPG dans le monde entier. Black Desert on-line est un jeu développé par le studio coréen - Pearl Abyss - livré à l'ouest par Kakao Games. Allez voir un monde merveilleux de Black Desert qui est caractérisé par une flore et une faune extrêmement variées et des paysages à découvrir. L'environnement est diversifé, chaque roche et chaque brin d'herbe semblent être faits avec le même soin. Et tout cela est maintenu dans un climat. Cependant, au fond de cette beauté se cache beaucoup plus.

Vous avez apparu dans ce monde pour faire de grandes choses. Dès le début, vous avez été accompagné par un mystérieux Esprit Noir qui est votre guide et qui est la source de votre grandeur, mais il est aussi quelque chose de plus. Vous n'êtes pas sûr de lui, de ce qu'il est. Mais vous découvrirez cela lors d'un voyage à travers la République de Calpheon ou le Royaume de Valence. Mais d'abord vous devez créer votre personnage grâce à la création de personnages complète, l'outil parfait pour créer votre héros. Voulez-vous qu'il apparaisse comme votre reflet, ou voulez-vous utiliser votre imagination? Vous pouvez choisir! Quand il s'agit de cours, il y a 11 cours, plus ou moins 11 styles du jeu et 11 expériences différentes.

Choisissez soigneusement! Le système de combat est difficile, mais il donne plus de satisfaction après avoir vaincu l'adversaire! Et c'est vraiment dynamique. Vous ne pouvez pas rester au même endroit trop longtemps, vous devez vous déplacer! Très vite! Utilisez des sorts puissants pour écraser les hordes d'orcs ou vos compétences précises pour tuer une unité plus forte. Êtes-vous en train de dire que vous ne voulez pas vous battre? Eh bien, vous n'êtes pas obligé! Achetez une maison, décorez-la avec vos trophées ou meubles achetés en ville, élevez des chevaux, devenez commerçant et sautez dans votre véhicule pour vous déplacer entre les villes, villages et points de vente pour vendre des biens que vous avez produisez ou vous avez acheté dans des endroits éloignés.

Oui! Vous pouvez avoir votre propre ferme et ramasser des caisses de patates douces. En fait, qui n'aime pas des pommes de terre?! Après un long voyage, vous pourrez vous détendre sur la jetée, pêcher des gros poissons. Les possibilités sont innombrables et nous pouvons vous présenter beaucoup plus, mais peut-être vous voudriez les découvrir toutes seule? Ce serait un gâchis si vous n'essayez pas!