Zmierz się z jedną z najpiękniejszych gier MMORPG wszechczasów. Black Desert Online to gra stworzona przez koreańskie studio Pearl Abyss, dostarczona nam na zachodzie przez firmę Kakao Games. Poznaj oszałamiający świat Black Desert, który charakteryzuje się niezwykle różnorodną florą i fauną, zapierającymi dech w piersiach krajobrazami i niezliczonymi miejscami do odkrycia. Otoczenie zostało dopracowane pod każdym względem, każdy kamień, każde źdźbło trawy wydaje się być pomyślane z taką samą starannością. A wszystko to pomimo kraju pochodzenia, ukazane w znanym śródziemnomorskich stylu. Jednak za tym pięknem kryje się dużo, dużo więcej. Zostałeś sprowadzony na ten świat, aby dokonać wielkich rzeczy. Od początku towarzyszył Ci tajemniczy Czarny Duch, Twój przewodnik, źródło Twojej wielkości, ale także coś znacznie więcej, niż się wydaje. Nie masz pewności, co to jest. Ale odkryjesz to podczas podróży po Republice Calpheon i Królestwie Walencji (i nie tylko). Ale najpierw musisz stworzyć swoją postać poprzez dopracowane tworzenie postaci, idealne narzędzie do stworzenia swojego bohatera. Czy więc chcesz, aby pojawił się jako Twoje odbicie, czy może chcesz dać upust swojej wyobraźni? Masz wolny wybór! W grze jest 11 klas, 11 mniej więcej różnych stylów gry, 11 różnych doświadczeń. Wybieraj ostrożnie! Bo system walki jest trudny, ale daje dużo więcej satysfakcji po pokonaniu przeciwnika! I jest naprawdę dynamiczny. Nie możesz pozostać w tym samym miejscu zbyt długo, musisz się ruszać! Szybko! Użyj swoich potężnych zaklęć, aby zmiażdżyć hordy orków lub swoich precyzyjnych umiejętności zabijania, aby usunąć silniejszą jednostkę. Mówisz, że nie chcesz walczyć? Cóż, nie musisz! Kup dom, udekoruj go trofeami lub meblami zakupionymi w mieście, hoduj konie, zostań kupcem i wskocz do swojego wozu, aby krążyć między miastami, wioskami i placówkami, aby sprzedawać towary kupowane w odległych lokalizacjach lub produkować samodzielnie . Tak! Możesz mieć własną farmę i robić skrzynki ze świeżymi słodkimi ziemniakami. W końcu kto nie lubi ziemniaków?! Po długiej podróży możesz odpocząć na molo, z puszką wędkarską i złowić duże ryby. Funkcje są niezliczone i moglibyśmy przedstawić Ci znacznie więcej, ale co powiesz na samodzielne sprawdzenie? Szkoda by było nie spróbować!