Roblox (Lumber Tycoon 2)

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مصري فلسطيني
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Дождь

Gem156

novice rank icon李濬宇: Есть ли тут кто-то из Тайваня?
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem129 от Дождя.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: Ты можешь пройти несколько опросов, чтобы быстро получить награду и, например, присоединиться к rain, а затем играть в Gnome Guarden в спокойном темпе.
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: Как легко заработать гемы?
novice rank iconKacper Kulczewski: привет
novice rank iconCclex Ads: привет
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem82 от Дождя.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: не работает
novice rank iconLuca Rinaldini: Как я могу играть в игры на iOS?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: привет
novice rank iconalpagut oğuz: Как дела, Боболи?
novice rank iconThu Htet Aung: черный рынок 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: Мне нужно достать этот 1 доллар, пока скидка на l4d 2 не закончилась
AdminSwirfty: Дайте немного времени, так как некоторые предложения задерживаются.
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) Где мои гемы? Это займет 3 дня?
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: доброе утро
novice rank iconThu Htet Aung: Ок, я установил WPS Office. Как теперь мне обменять свои гемы?
novice rank iconThu Htet Aung: Ты бот или сотрудник команды?
AdminSwirfty: Если прокрутить страницу заработка вниз, можно найти опросы.
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem200 от Дождя.
novice rank iconThu Htet Aung: Мне просто нужен 1 доллар на L4D 2 прямо сейчас.
novice rank iconThu Htet Aung: Где я могу найти опрос?
AdminSwirfty: Затем обменяй эти Гемы на подарочную карту
AdminSwirfty: Вы можете заработать гемы, играя в игры, выполняя задания и проходя опросы.
novice rank iconThu Htet Aung: для Steam
novice rank iconThu Htet Aung: Как мне получить 1 доллар?
novice rank iconVishStix: Спокойной ночи
AdminSwirfty: Да
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: пацаны сайт норм?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: как дела, братан
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem116 от Дождя.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: привет
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Roblox (Lumber Tycoon 2)

Mr_Foxinito avatar

Mr_Foxinito

April 24, 2019 at 08:23 PM

Вы являетесь лесорубом. Который в свою очередь должен рубить деревья, а после рубки нужно притащить к магазину называется Wood Rust и справа от этого магазина находится прием брёвен. Просто нужно положить туда бревна и получить деньги.





Начнем с азов так сказать:

1) Вам нужно сперва пойти в магазин Wood Rus и купить там самый дешевый топор, можете нарубить деревьев продать все в приеме брёвен и купить топор получше.
2) Накопите 100$ и пойдите в соседний магазин, там вы сможете купить землю где сможете расположить машину и станок для обработки древесины
3) На вашем земельном участке появится табличка The land was sold (ваш ник) вы можете в свою очередь срубить эту табличку и отнести к приёму брёвен. За неё вы получите от 200$ до 400$ (я уже не помню)

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Расскажу пару интересных местечек где находятся дорогие деревья и как туда попасть.

Самое первое дерево это - Лавовое дерево. С одного кусочка такого дерева можно получить 116$ зависит от размера. (но я сравнивал 2 одинаковые доски). А обработанный кусочек этого дерева стоит 927$. Расскажу как туда добраться: сперва вам нужна машина которую в свою очередь можно купить в магазине Wood Rus. И едем в гору которую можно увидеть справа от спавна. Едем прямо по дороге. И приезжаем в конце концов к пещере. Советую брать дешёвый топор потому что вы встретите 2-е опасности 1) Это из-за того что в вулкане очень жарко, вы будете потихоньку умирать, а 2-я опасность это камни которые падают на вас. Чтобы пройти 2-ую опасность вам нужно держатся края у стеня но на всем пути вы будете встречать повороты и на этих поворотах нужно подождать пока валун ударится об стену и покатится в низ. А потом дальше ехать держась края у стены. И вот вы на месте. Советую много дерева не набирать. Когда погрузили дерево в машину по-тихоньку спускаемся держась края у стены и на поворотах так же ждем пока валун ударится об стенку и покатится в низ.

Дальше идет Зомби-дерево которое находится уже за мостом. Я думаю вы уже побегали по карте и нашли где находится мост. Нужно заплатить дяде который сидит в будке 100$ (кстати вы заметите что дядя сидит без одного глаза, запомните это, потому что это сыграет большею роль по добыче самого дорого-го дерева в LumberTycoon 2). Доезжаете практически до конца карты и увидите там небольшой выступ. На который можно забраться лишь срубив не подалеку дерево такой же длины как и сам выступ или же на вашей земле сделать доску большой длины (кстати на обработке можно будет выставить параметры длины и ширины). После забираетесь туда доходите до конца и видите Зомби-дерево, а также золотое дерево (Зомби-дерево дороже чем золотое дерево). Срубаем это дерево и мчимся на вашу землю (кстати нужно будет опять заплатить деньги только другому дяденьке чтобы он опустил мост) лучше продавать переработанное дерево.

А также на другом острове (где вы добыли Зомби-дерево или же золотое дерево) можно купить машину по-больше или же вовсе купить прицеп. Там есть 2 прицепа один маленький, а другой большой. Новичкам посоветую купить маленький. А также там есть магазин с мебелью и стеклом. Это пригодится для постройки дома и его обустраиванием.

Также в этой игре можно построить свой дом. Я много видел домов очень маленькие, а также очень большие (в частности большие делают только ютуберы, которым помогали их подпищики ну или же игроки которым не лень) 

На этом все, об остальных деревьях я расскажу в дальнейших статьях.
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А также забыл сказать что если эта статья зайдет то я расскажу свои истории из этой игры,а также где взять глаз. 
thegamerlesha avatar

thegamerlesha

April 26, 2019 at 07:48 PM

Дайте чит на игру
Nub369 avatar

Nub369

April 26, 2019 at 10:52 PM

прикол ты читер жесть
Kellos avatar

Kellos

April 27, 2019 at 12:59 PM

Спасибо, очень помог гайдом!
Jlemyp_Shaman avatar

Jlemyp_Shaman

May 15, 2019 at 10:57 PM

Не забудь рассказать Об Thantom дереве и о Синем,которое в лабиринте.
dimonBros2004 avatar

dimonBros2004

May 15, 2019 at 11:10 PM

прикольная игрушка
alixandro avatar

alixandro

May 16, 2019 at 03:31 PM

хех прикольно

max8838383 avatar

max8838383

May 16, 2019 at 05:29 PM

да я играл прикольная игруха ну ток жаль нет фантазий на базу тай лень строить
RomanEugeny avatar

RomanEugeny

May 16, 2019 at 10:52 PM

Мне понравилась
MrTeodorGo avatar

MrTeodorGo

May 17, 2019 at 10:01 PM

Я давно играю в этот режим, но как гайд, который мне нужен был вначале, то он мне бы очень помог

MrTeodorGo avatar

MrTeodorGo

May 17, 2019 at 10:01 PM

Спасибо :3
VanyGamer2008 avatar

VanyGamer2008

May 19, 2019 at 06:36 PM

мне понравилась игра
VanyGamer2008 avatar

VanyGamer2008

May 19, 2019 at 06:37 PM

класная

adjucas_doodman avatar

adjucas_doodman

May 20, 2019 at 05:05 PM

Да у меня там тока 1010700 монет И 49 глаз Ностальгия по тем временам когда можно было Дюпать старым способом , а теперь Уже тока эксплоит
Jlemyp_Shaman avatar

Jlemyp_Shaman

May 22, 2019 at 10:28 PM

Не играл в эту игру уже около года... даже не могу представить что там поменялось .(Я в роблокс уже давно не играю...)
LightYouTube avatar

LightYouTube

May 23, 2019 at 04:47 PM

я не сильно люблю этот тайкон
akira_yukio avatar

akira_yukio

July 13, 2019 at 12:35 AM

Крутотень )
Timoxa_gg_wasd avatar

Timoxa_gg_wasd

July 14, 2019 at 12:52 PM

Спс за инфу
Antonio_Kent avatar

Antonio_Kent

July 14, 2019 at 05:47 PM

огромное спасибо
Antonio_Kent avatar

Antonio_Kent

July 14, 2019 at 05:48 PM

класно
8273AnderyBETA avatar

8273AnderyBETA

July 22, 2019 at 01:24 AM

незря потратил 10 010 190 бобла
MelzoCraft avatar

MelzoCraft

July 22, 2019 at 01:43 PM

ого! интересно.....

RoalviTopovik1 avatar

RoalviTopovik1

July 22, 2019 at 07:38 PM

Да я играл, и арокачал топ машинку дрова вез.
faniGame avatar

faniGame

July 30, 2020 at 11:45 PM

круууууута

ProBarret avatar

ProBarret

July 31, 2020 at 12:19 AM

Что за группа я просто новичок может скажыте как здесь адоптироватся ? я люблю роблокс всем удачи.
CharaDreemur avatar

CharaDreemur

July 31, 2020 at 02:06 AM

Спасибо за информацию, буду теперь копить деньги на дом)
Alice_Angell avatar

Alice_Angell

August 5, 2020 at 05:03 PM

Большое спасибо, теперь буду хоть немного понимать, что делать

SAVTRA avatar

SAVTRA

August 12, 2020 at 09:14 PM

кто хочет купить у меня ивнет топоры в ламбер тайкун?

VimeSlavik avatar

VimeSlavik

August 12, 2020 at 09:24 PM

хороший гайд, для новичков очень полезен. ну а игра тоже хороша: много локаций, деревьев и многое другое. моя оценка 10 из 10
Sogoyanjivan7 avatar

Sogoyanjivan7

August 12, 2020 at 10:29 PM

ITS COOL I LIKE IT

Shadow_505 avatar

Shadow_505

August 13, 2020 at 12:04 AM

теперь знаю что можно там делать!)

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