Roblox (Lumber Tycoon 2)

ITS COOL I LIKE IT

Вы являетесь лесорубом. Который в свою очередь должен рубить деревья, а после рубки нужно притащить к магазину называется Wood Rust и справа от этого магазина находится прием брёвен. Просто нужно положить туда бревна и получить деньги.Начнем с азов так сказать:1) Вам нужно сперва пойти в магазин Wood Rus и купить там самый дешевый топор, можете нарубить деревьев продать все в приеме брёвен и купить топор получше.2) Накопите 100$ и пойдите в соседний магазин, там вы сможете купить землю где сможете расположить машину и станок для обработки древесины3) На вашем земельном участке появится табличка The land was sold (ваш ник) вы можете в свою очередь срубить эту табличку и отнести к приёму брёвен. За неё вы получите от 200$ до 400$ (я уже не помню)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Расскажу пару интересных местечек где находятся дорогие деревья и как туда попасть.Самое первое дерево это - Лавовое дерево. С одного кусочка такого дерева можно получить 116$ зависит от размера. (но я сравнивал 2 одинаковые доски). А обработанный кусочек этого дерева стоит 927$. Расскажу как туда добраться: сперва вам нужна машина которую в свою очередь можно купить в магазине Wood Rus. И едем в гору которую можно увидеть справа от спавна. Едем прямо по дороге. И приезжаем в конце концов к пещере. Советую брать дешёвый топор потому что вы встретите 2-е опасности 1) Это из-за того что в вулкане очень жарко, вы будете потихоньку умирать, а 2-я опасность это камни которые падают на вас. Чтобы пройти 2-ую опасность вам нужно держатся края у стеня но на всем пути вы будете встречать повороты и на этих поворотах нужно подождать пока валун ударится об стену и покатится в низ. А потом дальше ехать держась края у стены. И вот вы на месте. Советую много дерева не набирать. Когда погрузили дерево в машину по-тихоньку спускаемся держась края у стены и на поворотах так же ждем пока валун ударится об стенку и покатится в низ.Дальше идет Зомби-дерево которое находится уже за мостом. Я думаю вы уже побегали по карте и нашли где находится мост. Нужно заплатить дяде который сидит в будке 100$ (кстати вы заметите что дядя сидит без одного глаза, запомните это, потому что это сыграет большею роль по добыче самого дорого-го дерева в LumberTycoon 2). Доезжаете практически до конца карты и увидите там небольшой выступ. На который можно забраться лишь срубив не подалеку дерево такой же длины как и сам выступ или же на вашей земле сделать доску большой длины (кстати на обработке можно будет выставить параметры длины и ширины). После забираетесь туда доходите до конца и видите Зомби-дерево, а также золотое дерево (Зомби-дерево дороже чем золотое дерево). Срубаем это дерево и мчимся на вашу землю (кстати нужно будет опять заплатить деньги только другому дяденьке чтобы он опустил мост) лучше продавать переработанное дерево.А также на другом острове (где вы добыли Зомби-дерево или же золотое дерево) можно купить машину по-больше или же вовсе купить прицеп. Там есть 2 прицепа один маленький, а другой большой. Новичкам посоветую купить маленький. А также там есть магазин с мебелью и стеклом. Это пригодится для постройки дома и его обустраиванием.Также в этой игре можно построить свой дом. Я много видел домов очень маленькие, а также очень большие (в частности большие делают только ютуберы, которым помогали их подпищики ну или же игроки которым не лень)На этом все, об остальных деревьях я расскажу в дальнейших статьях.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------А также забыл сказать что если эта статья зайдет то я расскажу свои истории из этой игры,а также где взять глаз.

