Допустим, я получил бонус в виде Robux, где-то примерно 200 R$, всё точно. Каким образом оно будет выводить и что надо делать, чтобы вывело?

Там тебе всё будет показано после покупки робкусов так что не парься ща тебя всё сделают

Gagarin1000

Да типо твой ник и т.д. потом вступи в группу иди не надо хх но там у тебя спросят так что не парся.Ок?