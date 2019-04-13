GemЗарабатывать

Дождь

Gem291

novice rank iconKamilos31: потому что результатов поиска очень много, и я не знаю, что выбрать
novice rank iconetka: привет
novice rank iconKamilos31: Так какой Minecraft мне купить, чтобы он был на польском и на ПК с Windows?
novice rank iconKamilos31: это странно, ведь minecraft нет на steam
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem56 от Дождя.
AdminJoshverd: CD ключ просто означает, что вы можете активировать игру в Steam
novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
novice rank iconbraian: wenas
novice rank iconKamilos31: ок
scholar rank iconhanfred: email, как я тебе говорил, скорее всего завтра в 18:00
novice rank iconKamilos31: сколько ждать игру, купленную за самоцветы, и куда она приходит ??
novice rank iconFraluth: alo
novice rank iconCrisets: aloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Helloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Jooo
novice rank iconBenjamin Nenning: ..
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconAdrian Toica: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconsktoilet443: Привет
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: привет
Войдите, чтобы начать общение в чате

46

0/160

Назад к форуму Roblox

Как вывести полученные Robux?

YearOfFuture avatar

YearOfFuture

April 13, 2019 at 03:23 AM

Допустим, я получил бонус в виде Robux, где-то примерно 200 R$, всё точно. Каким образом оно будет выводить и что надо делать, чтобы вывело?
YearOfFuture avatar

YearOfFuture

April 13, 2019 at 03:32 AM

И пожалуйста, не спамьте, особенно ради опыта
Tiderine avatar

Tiderine

April 13, 2019 at 08:21 AM

Там тебе всё будет показано после покупки робкусов так что не парься ща тебя всё сделают
Gagarin1000 avatar

Gagarin1000

April 13, 2019 at 09:30 AM

Да типо твой ник и т.д. потом вступи в группу иди не надо хх но там у тебя спросят так что не парся.Ок?
TozyPro_YT avatar

TozyPro_YT

April 13, 2019 at 10:50 AM

ВТФ!?!?!?!
YearOfFuture avatar

YearOfFuture

April 13, 2019 at 02:55 PM

Хорошо, то есть мне там ответят. А как допустим я буду получать настоящие деньги (Roblox 10$/25$)?
Tiderine avatar

Tiderine

April 13, 2019 at 02:57 PM

Тебе дадут код от гифт карты
YearOfFuture avatar

YearOfFuture

April 13, 2019 at 02:59 PM

Спасибо вам, Gagarin1000 и Tiderine! Я всё понял благодаря вам!
Phantom_Falcon avatar

Phantom_Falcon

April 13, 2019 at 03:58 PM

Я не знаю
ikiruumai avatar

ikiruumai

January 9, 2021 at 12:16 AM

тоже интересует этот вопрос

stagor avatar

stagor

January 9, 2021 at 01:36 AM

Их нельзя вывести
Wowa_one avatar

Wowa_one

January 9, 2021 at 05:44 AM

Меня этот вопрос тоже интересует.
SergoFun98 avatar

SergoFun98

January 9, 2021 at 05:50 AM

Как вообще апнуть уровень, что бы что то купить?

Join the conversion by creating an account on Gamehag

ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играхПомощьО нас

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности