в этой игре возможно получить бан?

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novice rank iconKamilos31: потому что результатов поиска очень много, и я не знаю, что выбрать
novice rank iconetka: привет
novice rank iconKamilos31: Так какой Minecraft мне купить, чтобы он был на польском и на ПК с Windows?
novice rank iconKamilos31: это странно, ведь minecraft нет на steam
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem56 от Дождя.
AdminJoshverd: CD ключ просто означает, что вы можете активировать игру в Steam
novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
novice rank iconbraian: wenas
novice rank iconKamilos31: ок
scholar rank iconhanfred: email, как я тебе говорил, скорее всего завтра в 18:00
novice rank iconKamilos31: сколько ждать игру, купленную за самоцветы, и куда она приходит ??
novice rank iconFraluth: alo
novice rank iconCrisets: aloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Helloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Jooo
novice rank iconBenjamin Nenning: ..
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconAdrian Toica: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconsktoilet443: Привет
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: привет
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в этой игре возможно получить бан?

Boom13337 avatar

Boom13337

March 28, 2019 at 08:37 PM

я конечно не играю с читами и багами но не знаю возможно получить бан?
FlashBoy avatar

FlashBoy

March 28, 2019 at 08:38 PM

НЕЛЬЗЯ! пользуйся читами наздоровье

Ypsilon7 avatar

Ypsilon7

March 28, 2019 at 08:38 PM

Спасибо
Boom13337 avatar

Boom13337

March 28, 2019 at 08:38 PM

я же не читак
GamehagDozzi avatar

GamehagDozzi

October 11, 2020 at 09:41 AM

да, за несоблюдение правил
abroskinmisha avatar

abroskinmisha

October 11, 2020 at 12:15 PM

конечно читы маты воровство и тд. ЗАПРЕЩЕНО
bagtera avatar

bagtera

October 11, 2020 at 12:52 PM

ещё если написал много клиентов подряд???? типо спам
bagtera avatar

bagtera

October 11, 2020 at 12:53 PM

клиентов*
volk666 avatar

volk666

October 11, 2020 at 03:45 PM

бан можно получить и кстати спамить в играх можно
BlameTX avatar

BlameTX

October 11, 2020 at 04:33 PM

хз не получал никогда

Mr0piglet avatar

Mr0piglet

October 11, 2020 at 06:29 PM

В некоторых режимах( может даже и во все), можно получить блокировку в игровом режиме например за полёт, ломание текстур.
Так что не читерите и играйте на здоровье?
Albina_TheStar6 avatar

Albina_TheStar6

October 11, 2020 at 09:15 PM

Спамить нельзя,читы использовать нельзя и писать полные матершиные слова тоже нельзя.За это можно получить бан на всегда!Запомните это!
MegaBrosik avatar

MegaBrosik

October 11, 2020 at 10:03 PM

Могут ли тебя забанит в роблоксе? Ответ: Да! Возможно! Нужно быть осторожным в роблоксе потому что в роблоксе есть очень много читеров и происходят грубые ошибки Роблокса когда роблокс собирался забанит читера, но забанили не винного и это происходит с многими! Каждый год роблокс по обшыбки банет невинных! Осторожней читеры повсюду!

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в этой игре возможно получить бан? на форуме Roblox на Gamehag