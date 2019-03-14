Много ли читеров в Роблокс,и как вы к ним относитесь

Например,я негативно,заразы портят игру
Читеры=глупые создания которые не умеют играть,или же включают их ради "угара" лишь бы испортить игру,таких людей я терпеть не могу
не,ну если чит не портит игру,то ещё терпимо
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я бы даже сказал,ооочень оригинально
Я очень плохо отношусь к читерам, если чит не портит игру, ещё тепримо
В Jailbreak много читеров
нее, в Super Power Training Читаков по больше будет ;)
(я их ненавижу)
Больше всего читеров в jailbreak
не все читеры мешают играть
есть те которые просто для себя используют читы чтобы прокачаться и ни кому не мешают,
а есть те которые мешают они дибилы
лично я отношусь к 1 виду читеров