Много ли читеров в Роблокс,и как вы к ним относитесь

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novice rank iconKamilos31: потому что результатов поиска очень много, и я не знаю, что выбрать
novice rank iconetka: привет
novice rank iconKamilos31: Так какой Minecraft мне купить, чтобы он был на польском и на ПК с Windows?
novice rank iconKamilos31: это странно, ведь minecraft нет на steam
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem56 от Дождя.
AdminJoshverd: CD ключ просто означает, что вы можете активировать игру в Steam
novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
novice rank iconbraian: wenas
novice rank iconKamilos31: ок
scholar rank iconhanfred: email, как я тебе говорил, скорее всего завтра в 18:00
novice rank iconKamilos31: сколько ждать игру, купленную за самоцветы, и куда она приходит ??
novice rank iconFraluth: alo
novice rank iconCrisets: aloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Helloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Jooo
novice rank iconBenjamin Nenning: ..
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
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novice rank iconsktoilet443: Привет
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Много ли читеров в Роблокс,и как вы к ним относитесь

Sieri_Juu_Ni avatar

Sieri_Juu_Ni

March 14, 2019 at 06:12 PM

Например,я негативно,заразы портят игру
noire1 avatar

noire1

March 14, 2019 at 06:13 PM

Читеры=глупые создания которые не умеют играть,или же включают их ради "угара" лишь бы испортить игру,таких людей я терпеть не могу
Sieri_Juu_Ni avatar

Sieri_Juu_Ni

March 14, 2019 at 06:14 PM

тут я с тобой согласна
noire1 avatar

noire1

March 14, 2019 at 06:15 PM

не,ну если чит не портит игру,то ещё терпимо
grigorevnikith avatar

grigorevnikith

March 14, 2019 at 06:18 PM

Буль Буль Буль
Sieri_Juu_Ni avatar

Sieri_Juu_Ni

March 14, 2019 at 06:19 PM

буль буль
LOX123GEY avatar

LOX123GEY

March 14, 2019 at 06:24 PM

Dhdhhdhdhdxhxha fhfhfhfhdhdhsjdjdjdjxhdhdhdhdhrhrhdhdhdhxnxnccfjtirirrudirirueifkfkfjrjejdjdj we arehhĥhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Sieri_Juu_Ni avatar

Sieri_Juu_Ni

March 14, 2019 at 06:24 PM

оригинально
noire1 avatar

noire1

March 14, 2019 at 06:25 PM

я бы даже сказал,ооочень оригинально
PapperTea avatar

PapperTea

March 14, 2019 at 06:29 PM

Я очень плохо отношусь к читерам, если чит не портит игру, ещё тепримо
Sieri_Juu_Ni avatar

Sieri_Juu_Ni

March 14, 2019 at 06:30 PM

это точно
KiraKitty avatar

KiraKitty

March 14, 2019 at 08:44 PM

В Jailbreak много читеров
BadZheny4ka avatar

BadZheny4ka

March 14, 2019 at 09:06 PM

нее, в Super Power Training Читаков по больше будет ;)
(я их ненавижу)
Berdima avatar

Berdima

March 14, 2019 at 09:25 PM

Больше всего читеров в jailbreak
Zilood avatar

Zilood

March 14, 2019 at 10:18 PM

Ненавижу их
Dyadya1Vasya avatar

Dyadya1Vasya

April 22, 2020 at 03:44 PM

не все читеры мешают играть
есть те которые просто для себя используют читы чтобы прокачаться и ни кому не мешают,
а есть те которые мешают они дибилы
лично я отношусь к 1 виду читеров
Nicihtbal2 avatar

Nicihtbal2

April 22, 2020 at 03:44 PM

они мешают тебе играть
sona1111111 avatar

sona1111111

April 22, 2020 at 03:49 PM

ненавижу их

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Много ли читеров в Роблокс,и как вы к ним относитесь на форуме Roblox на Gamehag