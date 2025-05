Почему заказаный приз не приходит??!!!

А у меня написано, что могу забрать приз. Скин заказывал, ссылка-ключ на получение есть, но при вводе этого ключа пишет ошибку Code does not exist. Как хоть тут написать в поддержу то? У Мисти только шаблонные фразы, которые ничем мне не помогают. Админы, которых я тут нашёл в друзья не добавляют, написать им не могу

atfixteam

> Как хоть тут написать в поддержу то?



Попробуй через "I have a problem with the platform" -> "Technical problem" -> "Other". Появится поле, в котором можно будет проблему описать. Скрины надо на imgur заливать, если что.